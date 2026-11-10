Precios Boletos México vs Jamaica: ¿Todavía hay entradas para la Concacaf Nations League en Monterrey?

México vs. Jamaica. México estará enfrentándose a Jamaica en el Estadio BBVA el próximo 17 de noviembre. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

La Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica en el Estadio BBVA en Nuevo León para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El partido que definirá el pase a las semifinales del torneo continental se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La presencia de la Selección Mexicana en el Estadio BBVA marca el regreso del Tri a territorio regio, pues será la primera vez en su historia que estarán disputando un partido oficial en el Gigante de Acero, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Jamaica en Monterrey?

Los precios para el partido entre México y Jamaica en el Estadio BBVA van desde los 540 pesos en zona general y llegando hasta los 5,040 pesos en zonas exclusivas.

Zona General: 540 pesos.

540 pesos. Oriente Arriba: 843.25 pesos.

843.25 pesos. Zona Norte: 1,091.25 pesos.

1,091.25 pesos. Zona Sur: 1,091 pesos.

1,091 pesos. Zona Oriente: 1,178 pesos.

1,178 pesos. Zona Poniente: 1,394 pesos.

1,394 pesos. Club Seats y localidades premium: Entre 4,320 y 5,040 pesos.

Al momento, Ticketmaster sigue mostrando disponibilidad de boletos, aunque solamente de las zonas Club Seats y premium, los cuales tienen un precio de 4,320 y 5,040 pesos.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Jamaica en la Concacaf Nations League?

Partido de ida: Jamaica vs México

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

Estadio Nacional de Kingston, Jamaica. Competencia: Cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Partido de vuelta: México vs Jamaica