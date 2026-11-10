Juárez vs Chivas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los cuartos de final de la Liga MX Femenil Apertura 2026 entre Juárez y Chivas (@chivasfemenil y @fcjuarezfemenil vía Instagram)

Este martes 10 de noviembre arranca los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil con los partidos de Pumas vs. Tigres y Juárez vs. Chivas.

Juárez y Chivas jugarán el primero de los dos partidos de esta recta final en el Estadio Olímpico Benita Juárez, casa de las Bravas.

Horario, canal, cómo y dónde ver Juárez vs. Chivas

El partido planeado para este martes 10 de noviembre se jugará a las 21:00 horas, hora del centro, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Asimismo, estará disponible en:

Canal de televisión por cable: FOX y;

y; Plataformas de streaming: FOX One y tubi.

FOX One cuenta con un suscripción mensual de $225 pesos, y de manera anual tiene un precio de $1,399 pesos; mientras que tubi es totalmente gratuito, puedes acceder a su aplicación para Android y iOS, o en el sitio web oficial.

Liga MX Femenil: ¿Cómo llegan ambos equipos a los cuartos de final?

Chivas terminó en la segunda lugar del tablero en el Grupo B con 10 victorias, 4 derrotas y 30 puntos totales; su máxima goleadora fue la atacante mexicana Alicia Cervantes, con 9 anotaciones y 1 asistencia en 14 juegos como titular.

Por otro lado, Juárez llega como el tercer mejor equipo del Grupo A con 10 victorias, 4 derrotas y 30 puntos totales, similar a las estadísticas de las Rojiblancas; la atacante guatemalteca Aisha Solorzano, encabeza la tabla del goleo del club con 8 anotaciones en 14 partidos.

Posible alineación del partido, hoy 10 de noviembre

Para jugar los cuartos de final, este podría ser el 11 inicial de cada equipo.

FC Juárez

Portería: Emily Alvarado.

Defensa: Bianca Mora, Karime Abud, Mariana Cadena y Rocío Gálvez.

Mediocampo: Liliana Mercado, Miriam Castillo, Farlyn Caucedo y Cinthya Peraza.

Delantera: Norma Duarte y Aisha Solorzano.

Chivas

Potería: Blanca Félix.

Defensa: Damaris Godínez, Natalia Villarreal, Samantha López y Cristina Ferral.

Mediocampo: Yamile Franco, Carolina Jaramillo y Eva González.

Delantera: Alicia Cervantes, Gabriela Valenzuela y Denisse Casarez.

Resultados del último partido de Juárez y Chivas Femenil

El último partido entre ambos equipos ocurrió en la Jornada 10 de este torneo en el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado, donde terminó con un marcador 1-0 a favor de Chivas, con gol de Sam López al minuto 65.

Igualmente, en el Clausura 2026, Guadalajara venció a Juárez 0-1 en casa.