Juárez vs Chivas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Este martes 10 de noviembre arranca los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil con los partidos de Pumas vs. Tigres y Juárez vs. Chivas.
Juárez y Chivas jugarán el primero de los dos partidos de esta recta final en el Estadio Olímpico Benita Juárez, casa de las Bravas.
Horario, canal, cómo y dónde ver Juárez vs. Chivas
El partido planeado para este martes 10 de noviembre se jugará a las 21:00 horas, hora del centro, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Asimismo, estará disponible en:
- Canal de televisión por cable: FOX y;
- Plataformas de streaming: FOX One y tubi.
FOX One cuenta con un suscripción mensual de $225 pesos, y de manera anual tiene un precio de $1,399 pesos; mientras que tubi es totalmente gratuito, puedes acceder a su aplicación para Android y iOS, o en el sitio web oficial.
Liga MX Femenil: ¿Cómo llegan ambos equipos a los cuartos de final?
Chivas terminó en la segunda lugar del tablero en el Grupo B con 10 victorias, 4 derrotas y 30 puntos totales; su máxima goleadora fue la atacante mexicana Alicia Cervantes, con 9 anotaciones y 1 asistencia en 14 juegos como titular.
Por otro lado, Juárez llega como el tercer mejor equipo del Grupo A con 10 victorias, 4 derrotas y 30 puntos totales, similar a las estadísticas de las Rojiblancas; la atacante guatemalteca Aisha Solorzano, encabeza la tabla del goleo del club con 8 anotaciones en 14 partidos.
Posible alineación del partido, hoy 10 de noviembre
Para jugar los cuartos de final, este podría ser el 11 inicial de cada equipo.
FC Juárez
Portería: Emily Alvarado.
Defensa: Bianca Mora, Karime Abud, Mariana Cadena y Rocío Gálvez.
Mediocampo: Liliana Mercado, Miriam Castillo, Farlyn Caucedo y Cinthya Peraza.
Delantera: Norma Duarte y Aisha Solorzano.
Chivas
Potería: Blanca Félix.
Defensa: Damaris Godínez, Natalia Villarreal, Samantha López y Cristina Ferral.
Mediocampo: Yamile Franco, Carolina Jaramillo y Eva González.
Delantera: Alicia Cervantes, Gabriela Valenzuela y Denisse Casarez.
Resultados del último partido de Juárez y Chivas Femenil
El último partido entre ambos equipos ocurrió en la Jornada 10 de este torneo en el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado, donde terminó con un marcador 1-0 a favor de Chivas, con gol de Sam López al minuto 65.
Igualmente, en el Clausura 2026, Guadalajara venció a Juárez 0-1 en casa.