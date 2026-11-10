Pumas vs Tigres femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Pumas vs Tigres Femenil Stephanie Ribeiro se perfila como titular en la ida de los cuartos de final de la La Liga MX Femenil (Crónica Digital y foto de Stephanie Ribeiro de Mexsport)

Pumas y Tigres Femenil se enfrentan hoy con motivo del partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos dónde puedes ver en vivo el juego de Club Universidad Nacional en el inicio de la Liguilla.

El conjunto auriazul afronta esta eliminatoria con la ilusión de alcanzar por primera vez las semifinales en su historia, pero enfrente tendrá a uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Pumas vs. Tigres Femenil: partido de cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil

Las dirigidas por Roberto Medina consiguieron su clasificación a la Fiesta Grande en la última jornada de la fase regular, después de imponerse 3-1 al Atlético de San Luis.

Club Universidad Nacional llega a esta etapa con un registro de seis victorias, dos empates y seis derrotas, acompañado de 23 goles a favor y 25 en contra en la campaña regular.

Tigres UANL terminó el torneo del futbol mexicano don 11 victorias, dos empates y una derrota, con una producción ofensiva de 47 anotaciones y apenas 12 tantos recibidos. El conjunto regiomontano cerró la fase regular con siete partidos consecutivos sin conocer la derrota

Los antecedentes directos indican que Tigres Femenil ha ganado los últimos tres enfrentamientos entre ambos clubes en la Liga MX Femenil y también se impuso en las dos eliminatorias de cuartos de final que protagonizaron durante los torneos Apertura 2023 y Apertura 2024.

El pronóstico para el partido de hoy es de un empate en el Estadio Olímpico Universitario.

¿A qué hora juegan Pumas vs. Tigres Femenil hoy?

El partido de ida se disputará este martes 10 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs. Tigres Femenil?

El partido estará disponible a través de Canal 9 en televisión, mientras que quienes prefieran seguirlo por internet podrán hacerlo mediante ViX, con opción gratuita, y el canal oficial de la Liga BBVA Femenil en YouTube.

Alineaciones probables Pumas vs. Tigres Femenil

Por Pumas Wendy Toledo estaría bajo los tres postes, respaldada por una línea defensiva integrada por Alejandra Guerrero, Ana Mendoza, Portia Boakye y Ximena Ríos.

En la mitad de la cancha aparecerían Andrea Pereira, Casandra Montero y Cristina Torres, mientras que Priscila Chinchilla acompañaría a Montserrat Hernández y Stephanie Ribeiro en el ataque universitario.

Por el lado de Tigres, Ceci Santiago sería la encargada de proteger la portería, con Mia Villalpando, Jimena López, Mariza Nascimento y Anika Rodríguez en defensa.

El mediocampo estaría conformado por Stephany Mayor y Alexia Delgado, mientras que Thembi Kgatlana, Grace Asantewaa y María Sánchez tendrían la responsabilidad de generar futbol ofensivo para abastecer a Diana Ordóñez, quien apunta a ocupar la posición de centrodelantera.