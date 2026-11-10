“Mis hijos sufrieron muchas veces”: Allan Saint-Maximin habla del racismo que sufrió en México y por el que salió del América

Allan Saint-Maximin habla del racismo que sufrió en México y por el que salió del América (@st_maximin)

Allan Saint-Maximin llegó al América en agosto del 2025 con un fichaje que costó alrededor de 11.5 millones de dólares y que contempló una contratación hasta el 2027, por lo que Saint-Maximin sorprendió a los aficionados cuando se anunció su salida del equipo en febrero de 2026.

En una nueva entrevista, el examericanista habló sobre el racismo que sufrieron sus hijos mientras estaban en tierras mexicanas y que influyó en su temprana salida de las Águilas a principios de este año. Ahora el futbolista juega para el Charlotte FC con el objetivo de darles a sus hijos una mayor continuidad en sus vidas.

¿Qué dijo Allan Saint-Maximin sobre su salida del América?

Desde su salida del América existieron distintos rumores sobre su repentina terminación de contrato; sin embargo, debido a un post que el mismo futbolista subió a sus redes sociales, se asumió que su salida estaba relacionada con un caso de racismo que había vivido con su familia.

Aunque en su momento no se dieron más detalles, actualmente Saint-Maximin ofreció una entrevista en la que confirmó que, a pesar de haber tenido el apoyo del América, la situación que vivían sus hijos era insostenible y no quería que normalizaran el maltrato.

Aclaró que fue una decisión difícil porque México es uno de los mejores lugares que ha visitado y que guarda buenos recuerdos; también declaró que el racismo no solo sucede en territorio mexicano y que habría tomado la misma decisión en otros países.

¿Por qué Allan Saint-Maximin dijo haber sufrido racismo en México?

En su momento, tras su repentina salida del América, Allan Saint-Maximin publicó un post en Instagram en el que denunció que sus hijos habrían sufrido racismo en su paso por México.

El futbolista declaró que siempre lucharía por los suyos y que no tenía miedo a ninguna amenaza. “La única persona en esta tierra que me asusta es Dios. Ya tienes la boca, ven y ponte en contacto”.

Ahora, en esta nueva entrevista, reveló que su hijo menor se vio excluido por sus compañeros de la escuela, quienes se negaban a jugar con él por su color de piel, y que este no fue el único acto de racismo que vivieron sus hijos.