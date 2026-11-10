Kirk Cousins regresa a los Vikings a pocas horas de que cierre el mercado: ¿Fernando Mendoza será titular en Raiders?

Kirk Cousins El quarterback regresa a Minnesota. (raiders.com/vikings.com)

A pocas horas de que cerrara el mercado de traspasos de la NFL, los Raiders traspasaron a Kirk Cousins a su viejo equipo, los Vikings de Minnesota. Será la oportunidad de que el pick número 1 del draft de este año haga su debut como titular para los Raiders.

¿Cómo fue el traspaso de Kirk Cousins de vuelta a Minnesota Vikings?

Después de un fin de semana lleno de rumores que apuntaban a que Kirk Cousins se reuniría con su viejo equipo, periodistas cercanos a la liga como Adam Schefter e Ian Rapport han confirmado que Minesotta tendrá un nuevo pero familiar quarterback hoy a cambio de un pick en la tercera ronda del próximo draft.

Los Vikings sufrieron una pérdida 23-6 contra los Bills ayer y, a punto de perder las esperanzas de playoffs, han decidido tomar acción después de que Carson Wentz no diera la talla tras la salida de Kyler Murray.

Las Vegas, por su parte, esperaba el momento para hacer de Fernando Mendoza, quien hasta ahora sólo ha salido a cancha un par de veces, el quarterback principal. Parece que ese momento ha llegado.

Desde que se firmó, analistas especularon que firmar a Cousins sería una palanca de los Raiders con la que tener más poder adquisitivo durante la época de traspasos. Lo que no se esperaba era la temporada que tendría. El quarterback cuatro veces Pro Bowl ha tenido sus mejores estadísticas desde que estuvo con los Vikings por última vez en 2023, con 20 pases de touchdown y 2,340 yardas de pases.

El traspaso parece ser un victoria para dos equipos que quieren aprovechar al máximo los partidos restantes para mejorar sus terceras posiciones en sus respectivas divisiones.