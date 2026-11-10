¡Guerreros de plata y bronce!

SE BAÑA DE PLATA. El jalisciense Guillermo Manuel Cortés Labastida, campeón mundial juvenil, protagonizó una jornada memorable en la división de los -63 kilogramos.

La historia del taekwondo mexicano volvió a escribirse con golpes de coraje, determinación y orgullo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde Guillermo Cortés y Aline Herrera llevaron los colores nacionales hasta el podio para incrementar la cosecha tricolor en territorio senegalés.

Con una medalla de plata y una de bronce, la disciplina reafirmó su condición de referente internacional y mantuvo una tradición que se ha vuelto costumbre: subir al podio en cada edición de esta justa olímpica juvenil. Gracias a estas preseas, México alcanzó las 10 medallas en Dakar 2026, con tres platas y siete bronces, consolidando una de sus actuaciones más destacadas en la competencia.

Guillermo Cortés libró una batalla épica rumbo a la final

El jalisciense Guillermo Manuel Cortés Labastida, campeón mundial juvenil, protagonizó una jornada memorable en la división de los -63 kilogramos, mostrando autoridad desde sus primeros combates y confirmando por qué es uno de los talentos más prometedores del taekwondo nacional.

En cuartos de final superó con claridad por 2-0 al tunecino Adam Hasnaoui, mientras que en semifinales libró una intensa batalla frente al turco Ibrahim Efe Duzel. Después de perder el primer episodio por 10-12, el mexicano reaccionó con personalidad, dominio táctico y contundencia para llevarse los dos rounds siguientes por 24-14 y 12-0, sellando su pase a la disputa por el oro.

A un round de la gloria olímpica

La gran final enfrentó a Cortés con el jordano Abdallah Alzawahra, quien había llegado invicto y sin perder un solo round durante todo el torneo. Lo que siguió fue un duelo de máxima tensión entre dos de los mejores exponentes juveniles del planeta.

Tras dividir victorias en los dos primeros episodios, todo quedó para el tercer y definitivo round. Guillermo peleó hasta el último segundo, pero el representante jordano inclinó la balanza con marcador de 14-8 para adjudicarse el combate por 2-1. Aunque el oro se escapó por un estrecho margen, la presea de plata confirmó al mexicano como uno de los grandes protagonistas de Dakar 2026 y como una firme promesa rumbo al ciclo olímpico mayor.

Aline Herrera también subió al podio

La segunda celebración mexicana llegó gracias a la mexiquense Aline Saraí Herrera Martínez, quien demostró competitividad y determinación en la categoría de -55 kilogramos para asegurar un valioso bronce.

PODER. Aline Saraí Herrera Martínez.

Herrera inició su camino con una sólida victoria por 2-0 sobre Rebeka Kowengue, de Gabón, resultado que le garantizó un lugar entre las mejores competidoras del certamen. Posteriormente disputó la semifinal ante la tunecina Yasmine Haouni, en un combate muy cerrado que terminó inclinándose por 2-1 a favor de la africana.

Una generación que sigue abriendo camino

Aunque no pudo avanzar a la final, el desempeño de Aline ratificó la profundidad del talento mexicano en esta disciplina. A su esfuerzo se sumó la participación de la chiapaneca Vania Mondragón Cárdenas, quien cayó por 1-2 en octavos de final frente a la alemana Luna Fellinger, dejando igualmente muestras de competitividad en un torneo de altísimo nivel.

La actuación conjunta de las taekwondoínes mexicanas confirmó que el relevo generacional continúa dando resultados y que México sigue produciendo atletas capaces de competir de tú a tú con las mejores potencias del mundo.

Una tradición olímpica que no se rompe

Más allá de las medallas obtenidas en Dakar, el verdadero valor de esta jornada reside en la continuidad de una historia de éxitos que acompaña al taekwondo mexicano desde el nacimiento de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La racha comenzó en Singapur 2010, cuando Briseida Acosta conquistó la plata en la categoría de +63 kilogramos. Cuatro años después, en Nanjing 2014, Rubén Nava obtuvo otra plata en -63 kg y Mitzi Carrillo agregó un bronce en -49 kg. En Buenos Aires 2018, Leslie Soltero y Alicia Rodríguez sumaron dos preseas de bronce para México. Ahora, en Dakar 2026, Guillermo Cortés y Aline Herrera tomaron la estafeta para mantener intacta una tradición que ya forma parte de la identidad del taekwondo nacional.

La batalla continúa para México

El camino mexicano aún no termina en Senegal. Este miércoles entrará en acción el neoleonés Jorge Octavio Martínez Martínez, quien buscará ampliar la cosecha nacional en la división de -73 kilogramos cuando enfrente en su primer combate al libio Yousuf Alhabishi.

Mientras tanto, el nombre de Guillermo Cortés ya quedó inscrito entre las figuras de Dakar 2026. Su plata y el bronce de Aline Herrera no solo enriquecen el medallero nacional; representan la confirmación de que el espíritu combativo del taekwondo mexicano sigue tan vigente como siempre, golpeando fuerte en cada generación y dejando claro que el futuro de este deporte continúa en buenas manos.