Muere Alfredo Echavárri: ¿Por qué es considerado una de las grandes figuras de Pumas?

Muere Alfredo Echavarri ¿Por qué es considerado una de las grandes figuras de Pumas? (UNAM)

El día de hoy se ha dado a conocer que la emblemática figura en la historia de Pumas, Alfredo Echávarri Olvera, ha fallecido este 10 de noviembre de 2026 a sus 68 años. El futbolista y arquitecto marcó toda una generación de aficionados universitarios, quienes han quedado devastados ante la noticia.

¿Qué le pasó a Alfredo Echávarri?

De acuerdo a distintos reportes, Alfredo Echávarri falleció este martes 10 de noviembre de 2026 y la noticia fue confirmada por su hijo durante esta tarde. También mencionaron que tanto amigos como personas que deseen acompañar a los familiares del futbolista en su despedida lo podrán hacer en una misa en memoria de Alfredo Echávarri.

La misa se realizará el día miércoles 11 de noviembre de 2026:

Fecha: 11 de noviembre de 2026.

11 de noviembre de 2026. Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Iglesia de la Santa Cruz del Pedregal.

¿Quién fue Alfredo Echávarri y por qué es considerado una de las grandes figuras de Pumas?

Alfredo Echévarri fue un futbolista y arquitecto que formó parte de Pumas durante la temporada 1962-63, la cual marcó la historia del club deportivo, ya que fue el inicio de su consolidación en el futbol mexicano.

Echávarri cursó sus estudios de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras formaba parte del equipo Pumas en Segunda División, después de que el entrenador Héctor Ortiz lo viera en un torneo de interfacultades y lo invitara a unirse al equipo.

Fue el 9 de enero de 1962 que la historia del club universitario cambió, ya que Pumas, tras derrotar con un 5-1 al Cataluña de Monterrey, logró su ascenso a la Primera División del fútbol mexicano.

Fue una época en la que el equipo estaba integrado por jugadores que no solo pertenecían al club, sino que también eran estudiantes de la UNAM. Alfredo Echávarri siempre será recordado por los aficionados ori azules.