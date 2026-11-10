¡México sube al podio en Dakar! Carlo Cruz y Alison Salinas cierran con plata y bronce una brillante jornada para el atletismo nacional

GANADORES. Carlo Cruz se queda a un paso de la gloria.

La bandera mexicana volvió a ondear entre las mejores del mundo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde Carlo Cruz Tovar protagonizó una actuación memorable para conquistar la medalla de plata en el salto con garrocha y sumar una nueva alegría para la delegación nacional.

El queretano, campeón nacional y dueño del récord mexicano Sub-18, demostró temple, calidad y carácter competitivo al superar los 4.85 metros para instalarse en la pelea por el oro. Durante varios minutos mantuvo viva la esperanza de escuchar el Himno Nacional en Senegal, pero la exigente altura de 4.95 metros terminó por convertirse en la frontera que separó la gloria absoluta del subcampeonato olímpico juvenil.

Una batalla de centímetros por el oro

La final se definió en un duelo de alta tensión. El francés Axel Faye logró superar los 4.95 metros en su segundo intento para quedarse con el título olímpico, mientras que Carlo Cruz rozó la hazaña y confirmó por qué es considerado una de las grandes promesas del atletismo mexicano.

Detrás de ellos finalizó el tailandés Tanakorn Daengmanee, quien también registró 4.85 metros, aunque los criterios de desempate favorecieron al mexicano para quedarse con una presea de plata que sabe a futuro y confirma el crecimiento de la prueba en nuestro país.

Alison Salinas impone su fuerza entre las mejores del mundo

La segunda celebración mexicana de la jornada llegó desde el campo del Complexe Iba Mar Diop, donde la tamaulipeca Alison Aylin Salinas Espino mostró coraje y determinación para quedarse con la medalla de bronce en lanzamiento de martillo.

Cuando la competencia entraba en su momento decisivo, la mexicana encontró en su sexto y último intento un lanzamiento de 61.52 metros, distancia suficiente para asegurar un lugar en el podio y convertirse en una de las grandes protagonistas del cierre del atletismo en Dakar.

La mejor de América en la final

La ucraniana Milaniia Kokhan se adjudicó la medalla de oro con una destacada marca de 71.27 metros, mientras que la china Xingyue Yang obtuvo la plata con 65.96. Sin embargo, el resultado de Alison tuvo un valor especial al posicionarla como la mejor representante del continente americano en la prueba.

Su actuación no solo le otorgó un lugar entre las mejores lanzadoras juveniles del planeta, sino que confirmó el trabajo que México ha desarrollado en las pruebas de campo durante los últimos años.

PODIO FEMENIL. Con estos resultados, el atletismo volvió a responder como una de las cartas fuertes de México en la competencia juvenil más importante del mundo.

Tres medallas para el atletismo mexicano

El cierre del atletismo dejó un balance altamente positivo para la delegación nacional, que consiguió tres preseas en la disciplina. Antes de las conquistas de Carlo y Alison, la jalisciense Kendra Duany había subido al podio tras obtener el bronce en lanzamiento de disco con una marca de 48.44 metros.

Con estos resultados, el atletismo volvió a responder como una de las cartas fuertes de México en la competencia juvenil más importante del mundo, aportando momentos de emoción y actuaciones que anticipan un futuro prometedor para la nueva generación de talentos nacionales.

México sigue sumando en Dakar 2026

A tres días de la conclusión de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la representación mexicana acumula ya 10 medallas, distribuidas en tres platas y siete bronces, una cosecha que mantiene viva la ilusión de seguir ampliando el medallero en territorio senegalés.

En Dakar, donde nacen las futuras estrellas del deporte mundial, Carlo Cruz, Alison Salinas y Kendra Duany ya escribieron su nombre entre los protagonistas. Sus medallas representan mucho más que un lugar en el podio: son la confirmación de que el relevo generacional del atletismo mexicano está listo para dar el gran salto hacia el escenario internacional.