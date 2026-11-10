NFL: ¿Cuándo debuta Fernando Mendoza como nuevo quarterback titular de Las Vegas Raiders?

Fernando Mendoza. Fernando Mendoza debutará como quarterback titular de los Raiders el domingo 15 de noviembre ante los Seattle Seahawks.

Fernando Mendoza tendrá finalmente la oportunidad de brillar como el quarterback titular de los Raiders de Las Vegas, esto luego de que Kirk Cousins fuera traspasado a los Minnesota Vikings, con lo que el novato de 23 años tendrá la oportunidad de comandar la ofensiva del equipo de Nevada.

Su partido debut como primer QB del equipo será en contra de los Seattle Seahawks el 15 de noviembre en el Allegiant Stadium.

¿Cuándo debuta Fernando Mendoza como quarterback titular de Las Vegas Raiders?

Fernando Mendoza tendrá su primera aparición como quarterback titular de Las Vegas Raiders el domingo 15 de noviembre de 2026, durante el enfrentamiento de la Semana 10 de la NFL contra Seattle Seahawks. El encuentro se disputará en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders, y comenzará a las 15:05 horas, tiempo del centro de México.

Mendoza ya tuvo actividad durante la presente temporada. El pasado 11 de octubre ingresó como suplente durante la derrota de los Raiders ante New England Patriots. En aquella participación, el novato completó seis de ocho pases para 48 yardas, además de registrar un acarreo de tres yardas.

¿Por qué Fernando Mendoza será el nuevo quarterback titular de Raiders?

La titularidad de Fernando Mendoza se confirmó después de que Las Vegas Raiders acordara enviar a Kirk Cousins a los Minnesota Vikings a cambio de una selección de tercera ronda del Draft de 2027. El veterano de 38 años había comenzado los primeros nueve partidos de la temporada como titular, mientras que Mendoza permaneció como suplente durante su proceso de adaptación a la NFL.

Durante su etapa con los Raiders, Cousins registró en sus nueve partidos como titular, un total de 2,340 yardas por pase, con 20 pases de touchdown y ocho intercepciones. Además, registra un porcentaje de pases completos del 64.1%, mientras que su equipo mantiene un récord de cuatro victorias y cinco derrotas durante sus encuentros como titular.

Con la salida de Cousins, Aidan O’Connell será la principal alternativa en la posición de quarterback, mientras Mendoza encabezará la ofensiva durante los próximos encuentros. El entrenador Klint Kubiak explicó que el novato había demostrado estar preparado para asumir la responsabilidad gracias a su desempeño en los entrenamientos y su evolución dentro del equipo.

¿Quién es Fernando Mendoza, el nuevo quarterback de Las Vegas Raiders?

Fernando Mendoza es un jugador estadounidense de ascendencia cubana, nacido en Miami, Florida, que se desempeña como quarterback y fue seleccionado por Las Vegas Raiders con la primera elección global del Draft de la NFL 2026.

Antes de llegar al futbol americano profesional, desarrolló su carrera universitaria con California Golden Bears y posteriormente con Indiana Hoosiers, institución con la que consiguió sus mayores reconocimientos.

Durante la temporada 2025, Mendoza se convirtió en una de las principales figuras del futbol americano universitario estadounidense al conquistar el campeonato nacional con Indiana y recibir el Trofeo Heisman.

En su última temporada universitaria, Mendoza completó el 72% de sus pases y acumuló 3,535 yardas, además de registrar 41 pases de touchdown y solamente seis intercepciones. Ahora, Mendoza tendrá la oportunidad de mostrar al mundo su capacidad para ser el líder ofensivo dentro de un equipo que ha decidido apostar por él, ya como el presente de la ofensiva.