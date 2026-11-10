Tiger Woods abre la posibilidad de jugar el Hero World Challenge

En vías de volver a competir. En recientes semanas, se ha visto a Woods asistiendo a clínicas de golf benéficas y realizando golpes completos. (Foto especial)

Tiger Woods ofreció una actualización alentadora sobre su estado físico este martes por la noche, comentó a una emisora ​​de radio estadounidense que su objetivo es regresar al campo el próximo mes, durante el Hero World Challenge en las Bahamas, torneo que se jugará del 3 al 6 de diciembre próximo.

El ganador de 15 torneos Majors no ha competido desde que no logró superar el corte en el Open Championship de 2024, celebrado en Royal Troon.

“Me siento mejor”, declaró Woods a Sirius XM PGA Tour Radio. “No cabe duda de ello. He estado entrenando bastante. Estaré en el Hero (World Challenge)”.

Woods, quien suele viajar al torneo en su yate, añadió entre risas: “Estaré allí de una forma u otra (como anfitrión del torneo). Así que nos vemos allí”.

Esta novedad también abre la posibilidad de que Woods participe en el PNC Championship, torneo de padres e hijos del PGA Tour en el que ha competido en cinco ocasiones junto a su hijo Charlie.

Según se informa, los organizadores del torneo mantienen reservada una plaza para el equipo Woods. Ambos han terminado como subcampeones en dos ocasiones, pero la victoria aún se les resiste.

El PNC Championship de 2026 se disputará los días 19 y 20 de diciembre.