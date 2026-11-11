América vs. Toluca Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil

América vs Toluca femenil. El cruce de cuartos de final de la Liga MX Femenil enfrentará a las actuales campeonas, las Águilas del América, en contra del Toluca, cuarto lugar del grupo B.

Luego de 14 jornadas jugadas, los cruces entre las ocho primeras cuatro lugares de los grupos A y B se han definido y tras los resultados de Pumas vs Tigres, favorable para las amazonas y FC Juárez vs Chivas, que terminó en un empate a ceros, le toca el turno a uno de los primeros lugares.

América femenil llega al cruce ante Toluca con una clara ventaja y como clara favorita, pues en total, América acumuló 37 puntos, a diferencia de los 27 de Toluca, que además llegan con dos resultados dudosos, después de caer por tres goles a dos en contra de Chivas femenil y empatar a un gol con Querétaro, equipo que terminó como octavo lugar del grupo A.

¿Cómo llegan América y Toluca femenil a su cruce de cuartos de final?

América, vigente campeona de la Liga Femenil, terminó como líder del torneo en el grupo B, luego de acumular 37 puntos, gracias a 12 victorias, un empate y una sola derrota, la cual sufrieron hasta la jornada 10 del Apertura 2026. Ahora, luego de haber hilado tres victorias, llegan como las mayores goleadoras, con 63 tantos y una diferencia de goles de 50, a causa de haber recibido 13 tantos.

Toluca femenil, por otra parte, es un equipo que logró clasificar en el grupo que más se disputó los primeros cuatro puestos del grupo A, pues León y Santos femenil, quinto y sexto de dicho grupo lograron acumular más puntos que Pumas y Pachuca femenil, equipos que sí lograron clasificar a la siguiente ronda del torneo.. Las diablas llegan con 27 puntos, gracias a sus ocho victorias, tres empates y tres derrotas, además de conseguir dos victorias, dos empates y una sola derrota en sus últimos cinco partidos.

¿Dónde y a qué hora ver América vs Toluca femenil?

El partido entre las Águilas y las Diablas, pactado para llevarse a cabo este 11 de noviembre desde el Estadio Banorte a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. podrá ser visto por diferentes medios, los cuales incluyen distintos canales de streaming.

Fecha : Miércoles 11 de noviembre.

: Miércoles 11 de noviembre. Horario : 19:00 horas, tiempo del centro de México.

: 19:00 horas, tiempo del centro de México. Sede : Estadio Banorte.

: Estadio Banorte. Transmisión :

: Televisión abierta: Canal 9

Canal 9

Televisión de paga: TUDN

TUDN

Streaming: ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil

Pronóstico para el América vs. Toluca femenil en la ida de los cuartos de final

Las Águilas del América llegan con una ventaja en este partido de ida, pues cuentan con la localía en el Estadio Banorte, a causa de los compromisos de la NFL en México. Ahora, tendrán la posibilidad de conseguir una amplia ventaja, la cual posteriormente puedan concretar desde el Nemesio Diez en Toluca. Además de ser las vigentes campeonas, en la última ocasión que se cruzaron en instancias de Liguilla, América terminó por anotarle 7 goles al Toluca, para un marcador de 7-1, igualmente en un encuentro de ida, esta ocasión, en las semifinales de la Liga MX Femenil.