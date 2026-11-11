Mauricio Pochettino, cerca de entrenar al Manchester United: ¿Cuántos técnicos han pasado desde su último título de Premier?

Mauricio Pochettino El entrenadores posiblemente se unirá al Manchester United. (EFE / Wikipedia)

Mauricio Pochettino se perfila para convertirse en el nuevo entrenador del Manchester United. El club ha tenido una mala racha de directores técnicos en los últimos años.

Historia de entrenadores del Manchester United

Desde que Sir Alex Ferguson dejó al Manchester United con su último campeonato en 2013, el equipo ha sufrido de una serie de malas decisiones administrativas que han llevado a que varios entrenadores pasen por el club sin éxito. En total, el equipo tuvo 10 entrenadores durante los últimos 13 años. La lista incluye a David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Ragnick, Erik ten Hag y Ruud van Nistelrooy. De todos ellos, Mourinho fue el que más éxito logró, conquistando la Copa de la Liga de Inglaterra 2016-17 Community Shield y una UEFA Europa League

Rubén Amorim se unió a la lista este año. El portugués firmó con el club en noviembre de 2024 y duró menos de 14 meses en su puesto, saliendo en enero de 2026. Michael Carrick lo suplió para el resto de la temporada y lo que va de esta. Sin embargo, con el equipo en el puesto 18, Old Trafford necesita un cambio inmediato.

¿Qué se sabe sobre traspaso de Mauricio Pochettino al Manchester United?

Pochettino y el Manchester tienen una larga historia. El argentino conoció a Alex Ferguson en 2016, quien expresó admiración por la manera en que dirigía al Tottenham, y desde entonces se ha reportado que el imperio de Old Trafford lo ha buscado en reiteradas ocasiones.

El Manchester United buscó a Pochettino cuando Louis van Gaal salió del club en 2016 y de nuevo tras la partida de Mourinho en 2018. También fue uno de los posibles candidatos antes y después del paso de Erik ten Hag. Sin embargo, no se logró concretar su traslado al equipo.

Esta vez, parece que el Manchester United está determinado en que Pochettino lidere el equipo y un trato parece estar a punto de concretarse. Aunque Pochettino firmó una renovación de cuatro años para liderar la selección estadounidense, su contrato cuenta con una clausula para liberarlo por 10 millones de dólares.

Aunque no ha logrado llevarse un campeonato en Inglaterra, Pochettino dejó marca en los Tottenham Spurs, equipo con el que nunca terminó más abajo del quinto lugar de la tabla y que llevó a la final 2017. Incluso con el Chelsea, club con el que no terminó de encajar y que dejó tras sólo un año, el director técnico logró a la semifinal de la FA Cup y la final de la League Cup.