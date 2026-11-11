El conformismo del automovilismo mexicano...

LAS PEORES QUE RECUERDE... Imagen generada por Gemini, solo con fines ilustrativos.

Este domingo se llevó a cabo la gran final de NASCAR México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y vaya que hay mucho que comentar, pues tan sólo una semana después de celebrado el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 en el mismo recinto, las diferencias en la organización, trato a prensa, equipos y aficionados, son abismales. Y no, no se trata de un asunto de dinero, pues las instalaciones son las mismas. Es, sin duda, el reflejo de un automovilismo casero que ha entrado en el conformismo y en una zona de confort que asusta.

A diferencia de la ronda 19 de F1, en donde los medios de información teníamos un área exclusiva y acondicionada para poder llevar a cabo las labores de comunicación, en el SpeedFest ubicaron la “sala de prensa” (por increíble que parezca) debajo de una tribuna, donde las dovelas de protección de la recta impedían observar la pista (y la carrera, obviamente) y el excesivo ruido del área de venta de mercancía impedía grabar enlaces. Ya ni hablar de la falta de redes de wifi para transmitir...

BANDERA VERDE… Pero ese trato no era exclusivo para los medios, pues los equipos de las categorías de autos turismo, que fungieron como preestelares, también fueron colocados debajo de la tribuna en la recta principal. Obviamente las condiciones en las que se encontraban impedían el trabajo óptimo de los mecánicos y la preparación previa de los pilotos. Cruzar el túnel para llevar a cabo entrevistas con los pilotos de NASCAR México fue imposible, pues los cuerpos de seguridad prohibieron el acceso de los reporteros. Vaya, que en lugar de copiar las formas y procedimientos que nos enseña Fórmula 1, las categorías locales decidieron ir por el camino contrario. Tras 28 años trabajando en automovilismo, tengo que decir que las condiciones de este domingo para llevar a cabo nuestra labor --al menos en el Hermanos Rodríguez-- fueron las peores que recuerde...

ENTRADA A PITS… Ya en lo deportivo, las palmas van -una vez más- para Rubén García Mateos. El piloto del # 88 terminó en segundo lugar en la última ronda del Chase de la serie (sus playoffs) y con eso fue suficiente para levantar el trofeo de monarca. Rubén suma ya seis títulos de campeón en NASCAR México, sin duda el más exitoso y vencedor de la serie. Una vez que concluyó el evento, pude hablar con él y me confirmó que en 2027 buscará la séptima corona, en un símil de lo logrado en NASCAR Cup Series por Jimmie Johnson, Dale Earnhardt y Richard Petty. Sin embargo, su meta se mantiene en encontrar un asiento en NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, la segunda categoría nacional en importancia en Estados Unidos...

SALIDA DE PITS… Es de llamar la atención que pese a la calidad súper comprobada de Rubén los patrocinadores y equipos no le tomen en cuenta para un lugar en O’Reilly. Rubén compitió en series regionales en Estados Unidos con grandes resultados y triunfos; conoció los óvalos, la manera de correr y demostró estar listo para buscar los primeros lugares. Sin embargo, no ha logrado cerrar el apoyo que sí vemos en pilotos mexicanos con menor talento que han tomado parte en series como las Trucks, y cuyos nombres pasan al olvido. Ojalá que, durante la cena de premiación en Charlotte, Estados Unidos, Rubén pueda cerrar un convenio con algún equipo estadounidense. Es este particular caso en el cual la organización de NASCAR México debería apoyar y usar su vínculo con la serie estadounidense. Lo demás, es demagogia...

BANDERA A CUADROS… Finalmente, dos celebraciones. La primera, en Brasil. Mercedes amarró el título de Campeón Mundial de Constructores de Fórmula 1. Poco que comentar. Fueron ampliamente superiores y aplastantes en el año, y es justo premio. La segunda fiesta se dio en la carrera final de NASCAR Cup Series, en Miami, donde Kyle Larson consiguió su tercera Copa gracias a los puntos obtenidos en la Etapa 1. Larson fue constante en la campaña, sumó tres victorias (ya en el Chase) y esa fue la clave para llegar con una cómoda ventaja a la ronda final. Comenzamos a cerrar los campeonatos más importantes en el mundo, pero aún nos queda F1...

Así las cosas, sobre ruedas…