Ronaldinho Gaúcho ¿Cuándo vuelve a jugar Ronaldinho? Esta es la fecha de su partido con el Ravenna FC de Italia (Cuartoscuro)

El futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volverá a posicionarse en una cancha de fútbol. A sus 46 años, el astro regresará de la mano del Ravenna FC de la Serie C italiana, fichaje que fue confirmado el pasado mes de agosto y que lo pondrá cara a cara contra el Forlì FC.

¿Cuándo regresará Ronaldinho a las canchas de fútbol?

Este regreso al terreno de juego se da once años después del último partido oficial que disputó con el Fluminense.

Para los aficionados, ver su retorno está más cerca de lo esperado. El encuentro frente al Forlì FC se disputará este domingo 15 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Bruno Benelli.

¿Dónde podrá verse la transmisión del partido?

Los aficionados podrán presenciar el retorno de Ronaldinho de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Sky Sports Football.

¿Ronaldinho alcanzará su meta de los 300 goles?

En su regreso para este encuentro de noviembre, el campeón del mundo y ganador del Balón de Oro en 2005 buscará hacer historia.

La exestrella del PSG, Barcelona y AC Milan intentará marcar su gol número 300, superando así la marca con la que se retiró de las canchas, donde quedó registrado con 299 anotaciones en su trayectoria profesional.

¿Cómo ha reaccionado la afición ante su regreso en Italia?

El anuncio de su regreso causó un verdadero impacto entre los fanáticos italianos, quienes han comenzado a agotar las entradas para presenciar el partido en vivo.

El Estadio Bruno Benelli, que cuenta con una capacidad para 7 mil espectadores, se encuentra prácticamente abarrotado para verlo en acción este domingo.