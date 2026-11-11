Emilio Gonzaléz vuelve a un torneo del PGA Tour en el Austin Championship

Habrá dos mexicanos en Austin. Emilio González jugará su segundo torneo después de su cirugía de cadera. (Foto especial)

Nueve meses después de su última competencia en el PGA Tour, Emilio Gonzaléz reaparecerá a partir de mañana en el Austin Championship, en el séptimo y penúltimo torneo de la FedExCup fall a jugarse en el Fazio Canyons Course - Omni Barton Creek Resort & Spa.

El jugador de San Miguel Allende, Guanajuato, quien ganó la membresía para jugar en el PGA Tour en 2026, obtuvo licencia médica tras pasar por una cirugía de cadera que lo dejó fuera de toda competitividad desde el pasado mes de febrero.

El pasado 22 de octubre, González volvió a competir y lo hizo en el torneo Hong Kong Open del Asian Tour, en el que después de rondas de 69 y 72 (+2) no le alcanzó para librar el corte, que se hizo con -2 impactos.

Ahora en el Austin Championship, Emilio González intentará jugar el torneo completo en su retorno al PGA Tour, que semana tras semana se vuelve más competitivo.

En su primer recorrido González tendrá como compañeros de grupo al argentino Alejandro Tosti y al chino Haotong Li a partir de las 8:39 horas, (tiempo del centro de México).

Álvaro Ortiz, el mexicano que jugará a partir de 2027 en el PGA Tour y que esta vez lo hace por invitación, iniciará su recorrido 20 minutos antes que Emilio González. El tapatío compartirá ronda con el estadounidense Luke Clanton y el belga Adrien Dumont.

Ortiz viene de un empate al sexto sitio en el World Wide Technology Championship en Los Cabos, Baja California Sur y en Austin jugará su tercer torneo como invitado del PGA Tour.

Roberto Lebrija compite en las Filipinas

El Asian Tour hace parada esta semana en Filipinas con el Philippine Open que se jugará del 12 al 15 de noviembre en The Manila Southwoods G & CC, donde tendrá acción el mexicano Roberto Lebrija, mientras Santiago De la Fuente será el gran ausente.

Lebrija más el guatemalteco José Toledo son los únicos golfistas latinos en el field de 132 jugadores en la competencia,