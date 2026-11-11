Cade Cowell: el atacante que volvería a Chivas para el Clausura 2027 El préstamo de Cade Cowell con Red Bull termina en diciembre de 2026, por lo que se espera que se presente en Verde Valle en enero de 2027 (Fernando Carranza García)

Después de que los New York Red Bull quedaran eliminados de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2026, terminó la temporada para los Toros Rojos; con esto, empezó una duda para las y los aficionados del Club Deportivo Guadalajara con respecto al préstamo de Cade Cowell, el cual inició en diciembre de 2025.

En su paso con el equipo, Cowell concretó 4 anotaciones y 8 asistencia en 32 partidos jugados. El club terminó en la décima posición de la Conferencia Este con 12 vitorias, 6 empates, 16 derrotas y 42 puntos en la temporada 2026.

¿Cuándo termina el préstamo de Cowell a Red Bull?

Oficialmente el préstamo de Cade Cowell a Red Bull termina el 31 de diciembre de 2026, por lo que deberá reportarse en las instalaciones del equipo Rojiblanco en enero de 2027.

Igualmente, existe la opción de compra por el atacante, valuada entre 3 a 4 millones de dólares estadounidenses. Actualmente, Cowell tiene un contrato vigente con el Club Deportivo Guadalajara hasta junio de 2027.

Chivas también cuenta con los préstamos activos de: Fidel Barajas, Érick Gutiérrez, Francisco Méndez, Teun Wike, Gilberto Sepúlveda y Sergio Aguayo.

¿Podría regresar Cade Cowell a Guadalajara?

El regreso a la plantilla del Chivas para el torneo Clausura 2027 del atacante dependerá de las decisiones que tome el cuerpo técnico del equipo encabezado por el argentino Gabriel Milito, director técnico actual, quien lo prestó por la falta de minutos en el Apertura 2025.

Milito y Cowell coincidieron únicamente por una temporada en Chivas; Cade llegó como refuerzo del equipo San Jose Earthquakes en enero de 2024, mientras que Gabriel Milito se incorporó al club en mayo de 2025.

En el torne Apertura 2026, la plantilla de Chivas cuenta con los delanteros: Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, Jonathan Pérez, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado; por lo que traer a Cowell reforzaría el equipo para la próxima temporada.

Partido amistoso Red Bull vs. América

Este sábado 14 de noviembre, Club América jugará un partido amistoso internacional contra los Toros Rojo de Nueva York. El encuentro tendrá como sede el Sports Illustrated Stadium, Nueva York.

Estará disponible de manera gratuita en los canales oficiales de YouTube, Twich, Tik Tok y Facebook de Layvtime, plataforma creada por el futbolista mexicano Miguel Layún, a las 18:30 horas, hora del centro de México.

¿Cuándo y por qué regresaría Cade Cowell a la Liga MX?

Su préstamo está planeado a terminar el 31 de diciembre de 2026 con el equipo de Red Bull, quien participa en la MLS, por lo que deberá presentarse en las instalaciones de Verde Valle en enero de 2027, en caso de que no exista una oferta de los Toros Rojos hacia las Guadalajara por Cowell.

Otro punto clave será el tipo de juego que implemente Gabriel Milito en el próximo torneo, ya que en su táctica de juego no utiliza extremos con las características de Cade, siendo una de las razones principales por las que se dio el préstamo. Por ello, puede que Cade Cowell regrese a Chivas, se quede en Red Bull o llegue a otro equipo como préstamo en la siguiente temporada.

Asimismo, en meses recientes el delantero se convirtió en padre en Estados Unidos, por lo que este factor podía afectar su decisión de quedarse en el país y jugar en la MLS o volver a México con los Rojiblancos.

El Clausura 2027 de la Liga MX tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 9 de enero de 2027, se espera que en diciembre de 2026 se publique el calendario oficial del torneo, una vez que termine el Apertura 2026.