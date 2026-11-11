Tyson Fury vs Anthony Joshua: con Wilder en la cartelera, se han anunciado los principales cruces en la función desde Cardiff

Tyson Fury vs Anthony Joshua. La pelea ya cuenta con cruces dentro de la cartelera, además de confirmarse que será por el título mundial de la AMB. (Wikimedia Commons)

El último paso para tener en forma la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua ha llegado finalmente. Se han incluido ya a otros seis boxeadores para completar la función que se llevará a cabo desde el Principality Stadium de Cardiff, Gales, el próximo 11 de diciembre.

Los boxeadores anunciados incluyen a Jai Opetaia enfrentando a Deontay Wilder, así como a Martin Bakole, Solomon Adebayo, Da’Mazion Vanhouter y Michael Essomba, todos en la división de peso pesado.

Cartelera anunciada para Tyson Fury vs Anthony Joshua

Tyson Fury vs. Anthony Joshua por el título de peso pesado de la AMB (súper o principal).

por el título de peso pesado de la AMB (súper o principal). Deontay Wilder vs. Jai Opetaia ; Pesos pesados

; Pesos pesados ​​Martin Bakole vs. Solomon Adebayo ; Pesos pesados. ​​

; Pesos pesados. ​​ Da’Mazion Vanhouter vs. Michael Essomba; Pesos pesados.

A diferencia de lo que se estuvo manejando en un principio, la pelea entre los excampeones mundiales, Fury y Joshua, contará con un título mundial de por medio, al tenerse en disputa el campeonato mundial de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo: AMB o WBA en su versión “súper” o principal, por lo que el cruce entre las principales caras del boxeo de peso pesado mundial tendrá algo más que orgullo en juego.

Otro detalle que llama la atención de la función es la inclusión de Jai Opetaia, el actual campeón de peso crucero de The Ring y Zuffa Boxing y antiguo campeón de la FIB, quien estará haciendo el salto a la división de peso pesado para enfrentar a ni más ni menos que Deontay Wilder, otra de las principales caras del boxeo, antes de la irrupción de Oleksandr Usyk en la división.

NOTHING BUT HEAVY HITTERS 🔥 The all-heavyweight main card for #FuryJoshua is locked. One month to go! 🥊 Tyson Fury vs. Anthony Joshua 🥊 Deontay Wilder vs. Jai Opetaia 🥊 Martin Bakole vs. Solomon Adebayo 🥊 Da’Mazion Vanhouter vs. Michael Essomba Friday December 11 LIVE only on Netflix — Netflix (@netflix) November 11, 2026

Fecha y dónde ver Tyson Fury vs Anthony Joshua

El combate podrá ser visto a través de Netflix el 11 de diciembre. Aún no se confirma un horario oficial, sin embargo, se estima que la pelea principal inicie a partir de la 1:00, tiempo local de Cardiff. Lo que se traduciría a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha: 11 de diciembre de 2026

11 de diciembre de 2026 Lugar: Principality Stadium en Cardiff, Gales

Principality Stadium en Cardiff, Gales Transmisión: En vivo a través de Netflix

El cruce de dos pesos pesados del boxeo en su ocaso: Fury vs Joshua

La pelea se llevará a cabo en un momento en el que ninguno de los excampeones mundiales ostenta título mundial alguno. Fury llegó a ser campeón unificado en 2015, reuniendo los títulos del AMB, FIB, OMB, OIB y la revista The Ring. Después en el 2020, logró levantar el campeonato mundial de peso pesado del CMB, el cual perdió luego de su encuentro para unificar todos los títulos en contra de Oleksandr Usyk

Joshua por su parte, fue campeón unificado en dos ocasiones, conquistando los cinturones de la FIB, la AMB, la OMB (WBO) y la IBO, perdiéndolos, perdiéndolos contra Andy Ruiz y recuperándolos contra el mismo en la revancha y siendo despojado después de los cinturones después de enfrentar a Oleksandr Usyk en 2021.

Ahora, en un combate sin campeones mundiales, pero sí un cinturón de campeón mundial de por medio, Fury y Joshua buscarán revivir esas viejas glorias que aún siguen resonando para darles un estatus de leyendas dentro de la división de peso pesado. Sin embargo, ahora, con 38 y 37 años respectivamente y con una derrota en sus últimas peleas titulares, se espera que la presea del AMB sea incentivo suficiente para volver a encender la chispa que detone la pólvora dentro de los guantes de estos púgiles, que desde hace tiempo no se ve y deja en dudas si aún están a la altura para contender en lo más alto de la división sin límites de peso.