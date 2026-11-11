El México Championship volverá al Club de Golf La Hacienda en 2027

México Championship 2027. El Cliub de Golf La Hacienda volverá a ser sede de un evento internacional de golf en mayo próximo. (Foto especial)

El PGA Tour Américas dio a conocer su calendario para la temporada 2027 que contempla 15 torneos, uno de ellos se jugará en México por segunda ocasión consecutiva, se trata del Mexico Championship programado del 13 al 16 de mayo en el Club de Golf La Hacienda.

Los 15 torneos del PGA Tour Américas se jugarán de abril a octubre en nueve países de la región, el último evento será el Dominican Republic Tour Championship.

“Estamos muy contentos de confirmar el regreso del Mexico Championship al Club de Golf La Hacienda. La primera edición superó nuestras y para 2027 queremos aprovechar esa experiencia, seguir fortaleciendo nuestra relación con el PGA Tour Américas y ofrecer una gran semana de golf tanto a los jugadores como a los aficionados”, señaló Nicolás Gross, director del Mexico Championship y CEO de Prosports LATAM.

Alex Baldwin, presidenta del PGA Tour Américas y del Korn Ferry Tour, también dio su punto de vista. “Estamos muy complacidos de que PGA Tour Américas regrese al Club de Golf La Hacienda en 2027 para celebrar el Mexico Championship. En su edición inaugural el torneo fue uno de los favoritos entre nuestros jugadores y staff”.

En 2026, el estadounidense Corey Pereira se convirtió en el primer campeón del Mexico Championship, luego de imponerse por cuatro golpes con una ronda final de 65 (-6), para un acumulado de 262 golpes (-22).

Con el trofeo de campeón. Corey Pereira se convirtió en el primer campeón del Mexico Championship. (Foto especial)

Una satisfacción para el Club de Golf La Hacienda

“Para el Club de Golf La Hacienda es una gran satisfacción recibir nuevamente al PGA Tour Américas. La primera edición nos dejó una experiencia muy positiva y confirmó la capacidad de nuestro campo y de nuestro equipo para organizar una competencia de carácter internacional”, expresó Luis Ríos, presidente del Consejo de Administración del Club de Golf La Hacienda.

Como ya se había anunciado en septiembre, el jugador que finalice la temporada en el primer lugar de la lista de puntos obtendrá la membresía para la PGA Tour Challenger Series en 2028, lo cual hace de la cuarta temporada del PGA Tour Américas la más trascendental hasta la fecha.

La temporada iniciará en abril en Sao Paulo

La temporada 2027 comenzará del 22 al 25 de abril, cuando el São Paulo Golf Club se una por primera vez al PGA Tour Américas como anfitrión del 72º Brazil Open.

Los seis torneos del calendario de primavera incluirán escalas en Argentina, México, Perú y Ecuador antes de concluir con el 79º Inter Rapidísimo Colombia Open del 10 al 13 de junio en Bogotá, Colombia. El abierto colombiano hará su reaparición como un evento sancionado por el Tour, tras haber sido parte del PGA Tour Latinoamérica entre 2012 y 2017.