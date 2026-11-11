Clausuran jornadas deportivas petroleras que reunieron a las 36 secciones

La tercera edición de “Estrechando la Unidad STPRM–PEMEX” fortalece la convivencia entre trabajadores y la colaboración con la empresa

Ricardo Aldana Prieto, secretario general del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), clausuró la tercera edición de las Jornadas Deportivas Petroleras “Estrechando la Unidad STPRM–PEMEX 2026”, que este año reunieron a las 36 secciones del sindicato, organizadas en cinco zonas, y cuyas finales nacionales de basquetbol y voleibol se disputaron durante tres días en esta ciudad.

La ceremonia, celebrada en el Centro Recreativo de la Sección 30, reunió a integrantes del Comité Ejecutivo General, a secretarios generales de las secciones y a representantes de las delegaciones finalistas.

En su intervención, Aldana felicitó a los atletas por su desempeño y subrayó el crecimiento del nivel competitivo. Señaló que, en tres años, la iniciativa se ha afianzado como un espacio de encuentro entre compañeros de distintas regiones del país.

“Cada equipo representa el esfuerzo y el orgullo de su sección. Aquí competimos con entusiasmo, pero también aprendemos a confiar en nuestros compañeros y a reconocer lo que podemos alcanzar juntos”, afirmó.

El dirigente petrolero resaltó el valor de estas actividades para fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar una convivencia que trascienda los centros de trabajo.

Resultados de las finales nacionales

La Sección 42 de Ciudad del Carmen fue la delegación más destacada del certamen: se coronó en basquetbol femenil y en voleibol varonil, y fue subcampeona en basquetbol varonil.

En basquetbol femenil, la Sección 42 obtuvo su segundo título nacional al vencer 51-31 a la Sección 10 de Minatitlán, ante un Gimnasio Municipal Miguel Hidalgo prácticamente lleno. En la rama varonil, la Sección 14 de Macuspana, Tabasco, conquistó su tercer campeonato en las Jornadas al superar 65-40 a la Sección 42.

En voleibol femenil, la Sección 1 de Ciudad Madero logró el bicampeonato: tras ceder el primer set ante la Sección 47 de Ciudad del Carmen, ganó los dos siguientes para retener el título. En la rama varonil, la Sección 42 sumó su tercer campeonato consecutivo en estas jornadas.

Colaboración con PEMEX

Christopher Valenzuela Ponce, subdirector de Capital Humano de PEMEX, asistió en representación del director general de la empresa, Juan Carlos Carpio Fragoso. El funcionario reconoció la labor del gremio en la organización del encuentro y la coordinación que hizo posible su desarrollo.

“El trabajo conjunto entre el sindicato y PEMEX también se expresa en estos espacios. Impulsar el deporte es abrir oportunidades para convivir, fortalecer el compañerismo y llevar esa solidaridad a nuestras labores cotidianas”, expresó.

Reconocimientos

Jorge Alberto Wade Zúñiga, secretario general de la Sección 10 y presidente del Grupo Frente Liberal Sindicalista, agradeció a Aldana el apoyo brindado durante el año a las actividades de su sección.

Asimismo, reconoció a la Sección 30 por su labor como anfitriona, en particular a Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, secretario del Interior, Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo General y líder moral de la sección, y a Andrés Francisco Aguilar Ceballos, su secretario general, por la atención brindada a las delegaciones visitantes.

Durante el cierre se entregaron trofeos a los equipos campeones y subcampeones de basquetbol y voleibol, en las ramas femenil y varonil. La ceremonia concluyó con un homenaje al esfuerzo de los participantes y al papel del deporte en la construcción de lazos de fraternidad entre quienes integran el STPRM.