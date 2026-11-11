Eugenio Chacarra y McIlroy buscan ganar el DP World Tour Championship

El español llega con ligera ventaja. Eugenio López Chacarra llega con ventaja sobre Rory McIlroy para el torneo de final de la temporada del DP World Tour. (Foto especial)

Eugenio López Chacarra llega al final de la temporada del DP World Tour Championship con una cómoda ventaja sobre Rory McIlroy. El español lidera la clasificación de la ‘Race to Dubai’ conventaja de 533,93 puntos sobre el norirlandés.

Chacarra sabe que una victoria en Jumeirah Golf Estates el próximo domingo le garantizaría terminar como el número uno en la gira europea.

Chacarra, es el único jugador que ha logrado tres victorias esta temporada y alcanzó el primer puesto de la clasificación tras su triunfo en el DP World Tour India Championship en días recientes.

El español está en una posición privilegiada para unirse a José Ballesteros y Jon Rahm, quien también opta al título y convertirse en el tercer español en terminar la temporada como número uno del DP World Tour.

“El simple hecho de llegar a esta semana con opciones de ganar es algo muy especial. De hecho, solo Jon y yo tenemos posibilidades de conseguirlo esta semana”, dijo Chacarra en vísperas del evento.

Seguridad en el Nº 2 del mundo. Rory McIlroy aspira a ganar su quinto torneo consecutivo de la 'Rase to Dubái'. (Foto especial)

Del lado de Rory McIlroy, se apoya en sus éxitos anteriores en el Earth Course mientras busca igualar el récord de ocho títulos de la ‘Race to Dubai’, que posee Colin Montgomerie.

En su intento por conquistar su quinto título consecutivo de la temporada, McIlroy llega a Jumeirah Golf Estates tras haber recortado distancias con el líder, Eugenio Chacarra, gracias a su tercer puesto en el Abu Dhabi Aldar Championship la semana pasada.

“Estoy muy emocionado de estar de vuelta aquí y, sí, muy ilusionado por tener la oportunidad de conseguir el octavo título”, declaró ante los medios. “Logré recortar algo de terreno la semana pasada; quizás no tanto como habría querido, pero sentí que fue un paso en la dirección correcta”.

De regreso en un escenario donde acumula tres victorias —la más reciente en 2024— y otros diez Top 10 en 15 participaciones previas, el número dos del mundo tiene la oportunidad de seguir haciendo historia; actualmente, se encuentra a 533,93 puntos de Chacarra.

Chacarra y McIlroy jugarán juntos el jueves, mientras Patrick Reed, tercero de la clasificación, lo hará junto al sudafricano Jarvis Casey.