Pachuca vs Monterrey Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver a Rayadas en la Liga MX femenil en vivo

Pachuca vs Monterrey Femenil Rayadas visitan el estadio Hidalgo en los cuartos de final de la Liga MX Femenil (Crónica Digital y foto de Charlyn Corral de Mexsport)

Pachuca y Monterrey Femenil juegan hoy en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos a qué hora es el partido en el Estadio Hidalgo y dónde ver a Rayadas en vivo este miércoles 11 de noviembre.

Las regiomontanas terminaron la fase regular como líder del Grupo A, con 37 puntos, mientras que Pachuca consiguió su boleto a la Liguilla después de ubicarse en el cuarto puesto del Grupo B, con 19 unidades.

Previa y pronóstico Pachuca vs. Monterrey Femenil: Partido de cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil

Las Tuzas llegan con confianza después de cerrar la temporada regular con una victoria de 4-3 sobre Puebla. Charlyn Corral aportó un doblete para asegurar el triunfo hidalguense.

Del otro lado, las dirigidas por Amandine Miquel finalizaron en la primera posición del Grupo A con 37 unidades, producto de 12 triunfos, un empate y una derrota.

El historial entre ambas instituciones favorece a Monterrey. En 31 enfrentamientos, las albiazules consiguieron 15 victorias, seis empates y diez derrotas, además de registrar 54 goles a favor y 36 en contra.

El antecedente más reciente en una eliminatoria ocurrió durante las semifinales de vuelta del Clausura 2026, cuando Monterrey se impuso 4-1 en el Estadio BBVA.

Pronóstico. Monterrey parte con ventaja por su rendimiento colectivo, su posición en la clasificación y su historial favorable. Sin embargo, Pachuca tiene argumentos ofensivos para competir y cuenta con la localía en este primer encuentro, lo que perfila un empate.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Monterrey Femenil hoy?

El partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 se disputará a partir de las las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo. ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs. Monterrey Femenil?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre Tuzas y Rayadas podrán hacerlo a través de FOX, señal disponible en televisión de paga.

La transmisión en streaming estará disponible en FOX One y Tubi México.

Alineaciones probables Pachuca vs. Monterrey Femenil

Pachuca: Esthefany Barreras; Kenti Robles, Berenice Ibarra, Jocelyn Orejel, Yirleidis Quejada; Karla Nieto, Ella Sánchez, Edumilla De Souza; MacKenzee Vance, Aline Gomes y Charlyn Corral

Monterrey: Paola Manrique; Daniela Monroy, Valeria del Campo, Carol Cázares, Alexandra Godínez; Marcela Restrepo, Diana García, Alice Soto; Lucía García, Valerie Vargas y Jermaine Seoposenwe.