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Consulta dónde puedes ver el partido de Rayadas y Pachuca de la ida de los cuartos de final del Apertura 2026

Pachuca vs Monterrey Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver a Rayadas en la Liga MX femenil en vivo

Por Juan Hernández
Pachuca vs Monterrey Femenil Liga MX Femenil
Pachuca vs Monterrey Femenil Rayadas visitan el estadio Hidalgo en los cuartos de final de la Liga MX Femenil (Crónica Digital y foto de Charlyn Corral de Mexsport)

Pachuca y Monterrey Femenil juegan hoy en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos a qué hora es el partido en el Estadio Hidalgo y dónde ver a Rayadas en vivo este miércoles 11 de noviembre.

Las regiomontanas terminaron la fase regular como líder del Grupo A, con 37 puntos, mientras que Pachuca consiguió su boleto a la Liguilla después de ubicarse en el cuarto puesto del Grupo B, con 19 unidades.

Previa y pronóstico Pachuca vs. Monterrey Femenil: Partido de cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil

Las Tuzas llegan con confianza después de cerrar la temporada regular con una victoria de 4-3 sobre Puebla. Charlyn Corral aportó un doblete para asegurar el triunfo hidalguense.

Del otro lado, las dirigidas por Amandine Miquel finalizaron en la primera posición del Grupo A con 37 unidades, producto de 12 triunfos, un empate y una derrota.

El historial entre ambas instituciones favorece a Monterrey. En 31 enfrentamientos, las albiazules consiguieron 15 victorias, seis empates y diez derrotas, además de registrar 54 goles a favor y 36 en contra.

El antecedente más reciente en una eliminatoria ocurrió durante las semifinales de vuelta del Clausura 2026, cuando Monterrey se impuso 4-1 en el Estadio BBVA.

Pronóstico. Monterrey parte con ventaja por su rendimiento colectivo, su posición en la clasificación y su historial favorable. Sin embargo, Pachuca tiene argumentos ofensivos para competir y cuenta con la localía en este primer encuentro, lo que perfila un empate.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Monterrey Femenil hoy?

El partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 se disputará a partir de las las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo. ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs. Monterrey Femenil?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre Tuzas y Rayadas podrán hacerlo a través de FOX, señal disponible en televisión de paga.

La transmisión en streaming estará disponible en FOX One y Tubi México.

Alineaciones probables Pachuca vs. Monterrey Femenil

Pachuca: Esthefany Barreras; Kenti Robles, Berenice Ibarra, Jocelyn Orejel, Yirleidis Quejada; Karla Nieto, Ella Sánchez, Edumilla De Souza; MacKenzee Vance, Aline Gomes y Charlyn Corral

Monterrey: Paola Manrique; Daniela Monroy, Valeria del Campo, Carol Cázares, Alexandra Godínez; Marcela Restrepo, Diana García, Alice Soto; Lucía García, Valerie Vargas y Jermaine Seoposenwe.

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