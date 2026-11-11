México hace historia en Dakar 2026: Alan Cano y Jorge Nieblas primeros boxeadores mexicanos en subir al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Alan Cano y Jorge Nieblas. Los boxeadores mexicanos ganaron el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar.

El boxeo mexicano escribió una nueva página en su historia durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de que Alan Cano y Jorge Nieblas conquistaran dos medallas de bronce en las categorías de 50 y 70 kilogramos, respectivamente.

Los pugilistas nacionales se convirtieron en los primeros representantes varoniles de México en subir al podio de boxeo en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, después de alcanzar las semifinales.

Alan Cano ganó la medalla de bronce en Dakar 2026 en los 50 kilográmos

Alan Cano consiguió la medalla de bronce en la categoría de 50 kilogramos, después de disputar tres combates durante su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El mexicano comenzó su recorrido con una victoria por decisión unánime de los jueces ante Yik Kan Chan de Hong Kong, a quien superó con tarjetas de 5-0.

En los cuartos de final, enfrentó al neozelandés Huriwaka Dean, a quien también derrotó por decisión unánime, resultado que le permitió asegurar una medalla y avanzar a las semifinales. En la pelea por el pase a la final, Cano se enfrentó al irlandés Kristian Jubani, quien consiguió imponerse por decisión unánime de los jueces.

El combate terminó con cinco tarjetas favorables al europeo, lo que dejó al mexicano con la medalla de bronce en su categoría y tras concluir su participación, el pugilista mexicano expresó su intención de continuar desarrollándose en el boxeo amateur y señaló que uno de sus principales objetivos será buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Jorge Nieblas conquista el bronce en los 70 kilogramos de Dakar 2026

Por su parte, Jorge Nieblas, conocido como “La Roca”, consiguió la segunda medalla de bronce para México en el boxeo de Dakar 2026, después de alcanzar las semifinales de la categoría de 70 kilogramos.

El boxeador originario de Mazatlán, Sinaloa, aseguró su presencia en el podio tras derrotar por decisión unánime al letón Timurs Gulbis en los cuartos de final. Nieblas dominó el combate y recibió el respaldo de los cinco jueces, quienes le otorgaron una puntuación de 5-0.

En semifinales enfrentó al kazajo Bibarys Ashirbay, en un combate que terminó con victoria para el representante de Kazajistán por decisión unánime. Aunque no consiguió avanzar a la disputa por la medalla de oro, el mexicano aseguró el tercer lugar y sumó una nueva presea para la delegación nacional.

Para el boxeo mexicano, los resultados de Cano y Nieblas constituyen un antecedente importante de cara a futuras competencias internacionales, particularmente en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.