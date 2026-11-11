Pep Guardiola daría el golpe en Concacaf: sería el favorito para dirigir a Estados Unidos El exfutbolista español Pep Guardiola podría llegar a la Concacaf de la mano de Estados Unidos (Guillermo Perea/Guillermo Perea)

Tras abandonar al Manchester City después de más de 10 años con el equipo de la Premier Ligue, ha circulado el rumor de la llegada de Pep Guardiola como director técnico a la Selección de futbol de los Estados Unidos, por la posible de Mauricio Pochettino.

Esta sería la primera vez que el exfutbolista español estaría al mando de una selección de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

De acuerdo con información de The Atlethic, Estados Unidos tiene como principal opción a Guardiola para estar al frente de la selección por su experiencia en la dirección de clubes europeos.

Trayectoria de Pep Guardiola como director técnico

En su carrera, Guardiola ha estado al mando de 4 equipos europeos desde 2007 hasta la actualidad.

FC Barcelona B

Inició su trayectoria como director técnico con el Futbol Club Barcelona B, de 2007 a 2008, donde ascendió a la filial a Segunda División.

FC Barcelona

Fue entonces que en el año de 2008 pasó a dirigir el FC Barcelona; en su debut con el club logró un triplete (La Liga, Copa del Rey y Champions League), en 2009 logró el primer sextete en la historia del futbol con: La Liga, Copa del Rey, UEFA Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA.

En 2012 hizo oficial su retiro con el club, provocado por un desgaste y agotamiento físico y mental. Al mando de Guardiola, Barcelona alcanzó 14 títulos.

Bayer Múnich

A un año de su partida con los Azulgranas, Pep Guardiola volvió a dirigir un equipo, esta vez en Alemania, con el Bayer Múnich de 2013 a 2016. En su paso con el Bayer conquistó un total de 7 títulos: tres Bundesligas, dos Copas de Alemania, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes de la FIFA. También llevó al equipo a tres semifinales de la Champions League, aunque nunca pudo quedarse con el trofeo.

En junio de 2016 decidió cambiar su rumbo para dirigirse al campo Inglés, con el propósito de enfrentar un nuevo desafío en su carrera como director técnico.

Manchester City

Pep Guardiola llegó al Manchester City en junio de 2016, equipo con el que trabajó por 10 años, alcanzó un total de 20 títulos, 17 de ellos nacionales (Premier League, FA Cups, Copas de la Liga, Community Shield) y 3 internacionales (UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes de la FIFA).

Su salida del club se dio por distintos motivos como el desgaste de su salud mental, además de priorizar a su familiar y recuperar su vida lejos de los campos de futbol. Término su paso con el City en la temporada 2025-26.

¿A qué se dedica actualmente Pep Guardiola?

Guardiola se encuentra fuera del la dirección de clubes tras dejar al Manchester City, no obstante, asumió un puesto de embajador y asesor global del City Football Grop.

También ha rechazado ofertas para dirigir el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) y a la Selección Italiana.

Aunque no existe una oferta oficial aceptada, Guardiola podría llegar a la Federación Estadounidense de Futbol para trabajar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030, así como en otros torneos del continente.