México rompe su récord de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. México supera la meta de medallas. ((Ilustración generada por la IA Gemini))

La delegación mexicana continúa escribiendo una página histórica en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de superar el récord numérico de medallas conseguido en la edición de Buenos Aires 2018. Con la reciente presea obtenida por el taekwondoín Jorge Octavio Martínez Martínez, México llegó a 13 metales, la cifra más alta alcanzada por el país en este certamen.

El bronce conquistado por el atleta de Nuevo León en la categoría de -73 kilogramos de taekwondo permitió a la representación nacional rebasar las 12 preseas logradas hace ocho años en Argentina, estableciendo una nueva referencia para el olimpismo juvenil mexicano.

Una actuación para la historia

Hasta el momento, la cosecha mexicana en Dakar 2026 está integrada por tres medallas de plata y diez de bronce, resultado que refleja la regularidad y competitividad de los atletas nacionales en distintas disciplinas.

Las preseas de plata fueron obtenidas por Carlo Cruz, en salto con garrocha; Karen Ríos, en lucha de playa; y Guillermo Cortés, en taekwondo. A ellas se suman diez medallas de bronce conseguidas por Kendra Duany en lanzamiento de disco, Alison Salinas en lanzamiento de martillo, los boxeadores Alan Ocampo y Jorge Nieblas, los nadadores Daniel Saborío y Fernanda García, los taekwondoínes Aline Herrera y Jorge Martínez, así como el equipo nacional de beisbol 5.

Se supera la marca de Buenos Aires

La cifra alcanzada en Senegal dejó atrás el registro conseguido en Buenos Aires 2018, edición en la que México obtuvo 12 medallas, distribuidas en tres oros, tres platas y seis bronces.

Más allá de la comparación numérica, el desempeño en Dakar 2026 confirma el crecimiento de las nuevas generaciones del deporte mexicano, que han logrado mantenerse entre los protagonistas de la justa juvenil más importante del ciclo olímpico.

Aún hay opciones de aumentar la cosecha

Cuando restan pocos días para el cierre de la competición, programado para el 13 de noviembre, la delegación mexicana todavía cuenta con representantes en actividad, por lo que existe la posibilidad de incrementar la cifra histórica de preseas.

A falta de las últimas jornadas, México ya aseguró su mejor participación en número de medallas dentro de unos Juegos Olímpicos de la Juventud, una actuación que reafirma el potencial de sus jóvenes talentos rumbo al alto rendimiento y futuras competencias olímpicas.