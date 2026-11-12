Emilio González tiene inicio aceptable en el Austin Championship

Austin Championship. El mexicano Emilio González está de vuelta en una competencia del PGA Tour. (Foto especial)

Emilio González firma una ronda aceptable en su retorno a un torneo del PGA Tour, en el Austin Championship, el mexicano entregó score de 69 golpes (-3) que lo colocaron de inicio en zona de poder librar el corte.

González, que empezó por el hoyo 10 cometió dos bogeys al inicio, pero se recuperó con igual número de birdies en el 12 y 14, luego otro bogey al 15; con paciencia el nacido en San Miguel Allende, Guanajuato logró birdies en el 16,18 y 4, seguido de un eagle en 5, y luego otro bogey en el siete para un total de -3 golpes.

Trace Crowe asume el liderato

El resultado de Emilio lo dejó a siete impactos de distancia de Trace Crowe, el estadounidense de 30 años firmó una ronda de 62 (-10) libre de bogeys para ponerse en el primer sitio de la clasificación.

Crowe saca dos golpes de ventaja a un par de jugadores, Erik van Rooyen de Sudáfrica y Max Greyserman de los Estados Unidos. Ambos firmaron score de 64 (-8).

Álvaro Ortiz, invitado del PGA Tour, que lleva 28 semanas compitiendo en 2026, logró sacar el par de campo (72 golpes) y tendrá que remontar este viernes para poder jugar todo el fin de semana.