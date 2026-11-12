Esteban Jaramillo sorprende a favoritos en la VIII Copa Multimedios

VIII Copa Multimedios en Monterrey. Esteban Jaramillo estuvo fino con su golf en el Club de Golf Valle Alto. (Foto especial)

El colombiano Esteban Jaramillo se trepó a la punta de la clasificación en la primera ronda de la VIII Copa Multimedios, luego de firmar una tarjeta de 64 golpes (-7), en este evento que se desarrolla en el Club de Golf Valle Alto en Monterrey, Nuevo León, correspondiente a la tercera etapa de la temporada 2026-27 de la GPM.

Jaramillo encabezó la armada de los jugadores internacionales que ocuparon los primeros cinco sitios de la clasificación, dejando a los mejores mexicanos en un empate al sexto sitio con Rodolfo Cazaubón, Luis Felipe Torres, Yahel Chain y Alejandro González, todos con 67 golpes (-4).

Club de Golf Valle Alto. Yahel Chain es uno de los mexicanos que empatan al sexto sitio en la R1 de la VIII Copa Multimedios. (GPM)

La primera ronda en este torneo, que es uno de los tradicionales de la Gira Profesional Mexicana, estuvo marcada por el dominio de jugadores extranjeros como Esteban Jaramillo, quien firmó siete birdies, un eagle y dos bogeys para ronda de -7 golpes.

El colombiano saca un golpe de ventaja a un trío de jugadores que empatan al segundo sitio, Michael Mcgowan (EU), Juan Camilo Vesga (COL) y Gaston Romero (ARG), todos con ronda de 65 golpes.

“Estoy muy agradecido con la Gira Profesional Mexicana por abrirnos las puertas y brindarnos la oportunidad de competir en un circuito de gran nivel. Para nosotros, los jugadores latinoamericanos, es muy importante contar con este tipo de plataformas que nos permiten seguir creciendo, sumar experiencia y demostrar nuestro golf”, dijo Jaramillo, quien obtuvo su tarjeta para competir en el circuito mexicano después de ganar la Escuela de Calificación celebrada en su natal Colombia en julio pasado

Con un golpe más se localiza en el quinto sitio en solitario el venezolano Manuel Torres.

Cuatro mexicanos empatan al sexto sitio

El primer día de competencias en el Club de Golf Valle alto estuvo tan cerrada que seis jugadores empatan al sexto sitio, cuatro mexicanos arriba mencionados más el estadounidense Joel Thelen y el chileno Benjamín Saiz.

Mientras los también mexicanos Alejandro Madariaga con un 68(-3) y Jorge Villar con un 69 (-2) comparten los sitios 12 y 22 de manera respectiva.

Ambos jugadores compitieron la semana pasada en el World Wide Technology Championship del PGA Tour en Los Cabos, pero no lograron pasar el corte.

Por su parte, el campeón defensor José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez comenzó su participación con 69 (-2) para colocarse empatado en la posición 22, junto con otros 12 competidores.

José Cristóbal Islas y Emilio López finalizaron su primera ronda con 71 golpes, par de campo, para ubicarse en el sitio 44.