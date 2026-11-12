HYROX llegará por tercera ocasión a Monterrey

ORÍGENES. Pérez-Pla explicó que HYROX nació en Alemania en 2017. La competencia combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales, en un formato que pone a prueba la resistencia física de los participantes. (José Adrián Fernández García)

Monterrey recibirá por tercera ocasión a HYROX, la competencia internacional de fitness que se llevará a cabo del 16 al 18 de abril de 2027 en CINTERMEX, donde los organizadores esperan reunir alrededor de 15 mil atletas, además de sus acompañantes y espectadores.

Durante la rueda de prensa, Nuño Pérez-Pla de Alvear, director general de HYROX México, destacó el crecimiento que ha tenido la competencia en el país desde su llegada en 2024. Explicó que la organización ha impulsado distintas actividades para acercar esta disciplina a más personas y fortalecer la comunidad alrededor del fitness.

Expansión del formato e impulso turístico

Pérez-Pla explicó que HYROX nació en Alemania en 2017. La competencia combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales, en un formato que pone a prueba la resistencia física de los participantes.

Por su parte, Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León, destacó que la llegada de este tipo de encuentros fortalece la proyección del estado como destino para eventos internacionales. También resaltó su infraestructura deportiva, hotelera y de conectividad, así como su oferta gastronómica y turística.

Derrama económica y proyección nacional

En tanto, Marcela Cantú Mena, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, señaló que los eventos deportivos representan una parte importante de las actividades que impulsa el organismo. De acuerdo con su estimación, esta categoría podría generar una derrama turística de mil 500 millones de pesos al cierre de 2026.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la importancia del turismo deportivo para atraer visitantes durante distintas temporadas del año y fortalecer la actividad económica de los destinos. Añadió que este tipo de competencias también permite mostrar la oferta cultural, gastronómica y turística del país a los participantes y sus acompañantes.

Etapas de venta e inscripciones

La venta de inscripciones contempla distintas etapas: del 9 al 11 de noviembre para gimnasios afiliados; del 11 al 13 de noviembre para tarjetahabientes BBVA; del 13 al 14 de noviembre para atletas prerregistrados, y a partir del 14 de noviembre para el público general. Los boletos estarán disponibles a través de HYROX.MX.

Con esta nueva edición, Monterrey volverá a formar parte del calendario internacional de HYROX, en un encuentro que busca reunir a atletas nacionales e internacionales y fortalecer el turismo deportivo en Nuevo León.