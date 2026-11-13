Bronce histórico: México brilla en equipos mixtos y sella su mejor actuación en el taekwondo de Dakar 2026

El cuarteto mexicano integrado por Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón conquistó la medalla de bronce en la prueba de equipos mixtos, en el cierre del taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras derrotar por 2-1 a la selección de Alemania en Senegal.

Es la primera vez que esta modalidad reparte metales olímpicos tras haber sido exhibición en Tokio 2020 y París 2024. Con este logro, México firma su mejor participación histórica en la disciplina dentro de la justa juvenil, cerrando con cuatro preseas: la plata de Guillermo Cortés (-63 kg) y los bronces de Aline Herrera (-55 kg), Jorge Martínez (-73 kg) y el conjunto mixto,

Camino de repechaje y drama ante Alemania

La jornada de este jueves inició cuesta arriba para la delegación nacional tras caer 0-2 ante Turquía, resultado que obligó al equipo a buscar el podio por la vía del repechaje luego de que los turcos avanzaran a la final. Ya en esa instancia, los mexicanos reaccionaron con autoridad al vencer 2-0 a Arabia Saudita con contundentes parciales de 53-13 y 32-10.

En el combate definitivo por el tercer puesto, México superó a Alemania en un vibrante duelo que se resolvió por parciales de 10-7, 30-37 y 24-20, desatando la ovación del público senegalés que reconoció la entrega de los aztecas. En la disputa por el título, Jordania se quedó con el oro tras derrotar 2-0 a Turquía.

Cosecha sin precedentes en justas juveniles

Esta edición marca un hito al ser la primera ocasión en que el taekwondo nacional supera las dos preseas en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, dejando atrás las marcas de Singapur 2010 (Briseida Acosta y Alejandro Valdés), Nanjing 2014 (Rubén Nava y Mitzi Carrillo) y Buenos Aires 2018 (Leslie Soltero y Alicia Rodríguez).

Gracias a este cierre dorado en el tatami, la delegación de México alcanzó un total de 14 medallas en Dakar 2026, acumulando hasta el momento tres insignias de plata y 11 metales de bronce en el medallero general.