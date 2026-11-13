Cae el telón de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La mexicana Abril Anguiano porta la bandera nacional durante la ceremonia de clausura. (Conade)

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegó a su fin con una ceremonia de clausura, que deja una huella imborrable al ser el primer evento olímpico albergado por África.

Las delegaciones desfilaron despidiéndose de un certamen histórico, que se desarrolló del 31 de octubre al 13 de noviembre, en el que México se hizo presente con la seleccionada nacional de handball, Abril Anguiano, portando la bandera nacional.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, compartió un mensaje de unión e inspiración a los miles de deportistas participantes de todo el mundo.

“A todos los que hicieron que estos Juegos fueran inolvidables, gracias, por los últimos 14 días. Espero que se hayan divertido tanto, que estén inspirados para salir y cambiar el mundo y que el mundo sea un lugar mejor; son un ejemplo para todos en casa, para sus comunidades y países”, comentó.

La delegación mexicana se consolidó en el lugar 62 en el tablero de medallas con tres de plata y 11 de bronce, siendo su cuarta y mejor participación juvenil por el número de preseas conseguidas a pesar de que no consiguió ningún oro.

El primer lugar fue para China con 32 preseas (17 oros, ocho platas y siete bronces), seguido de Japón y Rusia con 27 y 14, respectivamente.

Medallista de Plata

-Karen Ríos: Lucha de playa (45 k)

-Carlo Cruz Tovar: Atletismo (salto de pértiga)

-Guillermo Cortés: Taekwondo (63 kg)

Medallistas de Bronce

-Kendra Duany: Atletismo (lanzamiento de disco)

-Alison Salinas: Atletismo (lanzamiento de martillo)

-Daniel Saborío: Natación (400 metros libre)

-Daniel Saborío: Natación (200 metros estilo libre)

-Fernanda García: Natación (50 metros mariposa)

-Equipo mixto: Béisbol 5

-Aline Herrera: Taekwondo (55 kg)

-Alan Ocampo: Boxeo (50 kg)

-Jorge Nieblas: Boxeo (70 kg)

-Jorge Martínez: Taekwondo (73 kg)

-Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón: Taekwondo (equipos mixtos).