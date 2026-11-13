Diego Pacheco vs Darius Fulghum: horario, pronóstico, análisis y dónde ver

Diego Pacheco vs Darius Fulghum. Diego Pacheco buscará mantener su invicto y retener sus títulos internacional y plata de peso supermediano. (Redes Sociales)

El boxeador mexicoamericano Diego Pacheco buscará mantener su invicto profesional este sábado 14 de noviembre al enfrentar al estadounidense Darius Fulghum en un combate de peso supermediano que tendrá lugar en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Pacheco acumula 26 victorias sin derrotas y expondrá su campeonato Internacional de la OMB y el campeonato Plata del CMB, con la esperanza de poder entrar al terreno de los campeonatos mundiales próximamente.

¿Cuándo y dónde ver Diego Pacheco vs Darius Fulghum?

El enfrentamiento entre Diego Pacheco y Darius Fulghum se celebrará el sábado 14 de noviembre de 2026, en el Tennis Stadium del Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, Estados Unidos.

La cartelera comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México y se estima que la salida al ring de Pacheco y Fulghum sea a las 21:30 horas. La pelea podrá seguirse en México a través de DAZN, Disney+ y ESPN.

Análisis y pronóstico de Diego Pacheco vs Darius Fulghum

Diego Pacheco, de 25 años, llegará al enfrentamiento con un récord invicto de 26 victorias, 19 de ellas por nocaut, equivalente a una efectividad del 73.1% por la vía rápida. El mexicoamericano destaca por su estatura de 1.93 metros y un alcance aproximado de 2.01 metros, características que le permiten controlar la distancia mediante el jab y conectar combinaciones sin exponerse demasiado a los ataques de sus rivales.

El pupilo de Buddy McGirt ha desarrollado un estilo basado en la precisión, la paciencia y la administración del ritmo de combate. Su reciente victoria por nocaut técnico en el undécimo asalto frente a Immanuwel Aleem demostró su capacidad para mantener la presión durante peleas prolongadas.

Por su parte, Darius Fulghum, de 30 años, presenta un récord de 15 victorias, una derrota y un empate, con 13 nocauts, equivalentes al 86.7% de sus triunfos. El estadounidense mide aproximadamente 1.85 metros y se caracteriza por un estilo agresivo, con presión constante, combinaciones a corta distancia y golpes al cuerpo.

Sin embargo, Fulghum también ha mostrado dificultades frente a oponentes capaces de controlar la distancia y responder con precisión, como ocurrió en su derrota ante Bektemir Melikuziev. Para conseguir una victoria, necesitará superar el jab del mexicoamericano, cerrar los espacios y obligarlo a combatir contra las cuerdas, donde podría aprovechar su capacidad ofensiva.

Diego Pacheco parte como favorito gracias a su invicto, superioridad física y capacidad para administrar la distancia. Si consigue imponer su jab y evitar los intercambios a corta distancia, tendrá mayores posibilidades de controlar el combate y sumar puntos en las tarjetas.