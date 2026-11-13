Jesús Owono recibe castigo por la entrada que ocasionó la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono recibe castigo de la RFEF. La Real Federación Española de Fútbol impuso 12 partidos de suspensión al guardameta del FC Andorra por la jugada que precedió al fallecimiento del delantero del Tenerife. (Agencia EFE y Redes Sociales)

La Real Federación Española de Futbol sancionó con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, por la entrada sobre el delantero Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, la cual le ocasionó la muerte durante el partido de la Segunda División española.

¿Cuál fue la sanción que recibió Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel?

El comité disciplinario de la RFEF confirmó que Jesús Owono deberá cumplir 12 partidos de suspensión, después de analizar el informe arbitral y las circunstancias de la entrada que provocó la expulsión del guardameta durante el partido entre Tenerife y FC Andorra del pasado 2 de noviembre.

La federación calificó la acción como una infracción grave contemplada en el artículo 102 de su reglamento, al considerar que el uso excesivo de fuerza durante la disputa del balón provocó consecuencias especialmente graves.

En la resolución, el organismo señaló que la gravedad de los acontecimientos justificaba aplicar la sanción en su grado máximo, equivalente a doce encuentros sin poder participar en competiciones oficiales.

¿Jesús Owono podría enfrentar consecuencias penales por el fallecimiento de Jesús de Miguel?

Aunque la Real Federación Española de Fútbol ya emitió una resolución disciplinaria, la muerte de Jesús de Miguel también es objeto de una investigación de la Policía Nacional española, que busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si existe alguna posible responsabilidad penal.

Las investigaciones policiales fueron abiertas después de que el fallecimiento del delantero fuera considerado una muerte no natural, debido a que ocurrió tras el impacto recibido durante un encuentro oficial.

Sin embargo, especialistas en derecho deportivo han explicado que una acción violenta dentro de un partido no implica automáticamente la comisión de un delito, especialmente cuando el balón se encuentra en disputa y no se ha acreditado una intención de causar daño.

Por lo tanto, la suspensión de doce partidos impuesta por la RFEF constituye una sanción exclusivamente deportiva, además de que no se ha comunicado sanción legal alguna por la entrada de Jesús Owono sobre Jesús de Miguel.