Jorge García lidera la VIII Copa Multimedios en Monterrey

Gira Profesional Mexicana en Monterrey. Jorge García firmó ronda de 62 golpes, la mejor tarjeta en lo que va de la VIII Copa Multimedios. (@GPM)

La VIII Copa Multimedios Monterrey quiere quedar en manos de un jugador extranjero, este viernes el venezolano Jorge García firmó una segunda ronda de 62 golpes (-9) para tomar el liderato de este torneo que corresponde a la tercera etapa de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM).

García tuvo una jornada sobresaliente en el Club de Golf Valle Alto, en Monterrey, Nuevo León, donde llego a la cima de la clasificación tras un acumulado de 130 (-12), y se convierte en el principal candidato a merecer el trofeo este sábado.

“Sin duda fue una extraordinaria ronda aunque el inicio fue algo complicado. En este campo hay que tener paciencia, espero seguir pegándole bien a la bola para poder tener un buen cierre, sin duda la Gira Mexicana es una gran plataforma para todos nosotros que buscamos llegar a giras como el PGA Tour o el Korn Ferry Tour”, expresó García.

Un mexicano y un colombiano acechan al líder

En la segunda posición y a dos golpes de distancia de García se encuentran el mexicano Luis Felipe Torres y el colombiano Esteban Jaramillo, ambos con 132 golpes (-10), quienes también sueñan con la victoria del torneo.

Torres firmó ronda de 65 golpes (-6) para convertirse en uno de los principales aspirantes al campeonato. Mientras Jaramillo, quien había comenzado el jueves como líder tras registrar 64 impactos, sumó una de 68 golpes para mantenerse en la pelea.

El colombiano Juan Camilo Vesga con 133 golpes (-9) marcha en solitario en la cuarta posición, mientras en la quinta hay triple empate con el colombiano Iván Camilo Ramírez, al mexicano Rodolfo Cazaubón y al argentino Gastón Romero, todos con 134 impactos (-8).

Club de Golf Valle Alto. Luis Felipe Torres es el mejor mexicano tras la segunda ronda en la VIII Copa Multimedios. (ISABELA QUIROZ)

En otro grupo ubicado en el octavo puesto están los mexicanos Mauricio Figueroa y Alejandro Madariaga, además del venezolano Manuel Torres, todos con 135 golpes (-7).

Camarón Rodríguez en el undécimo sitio

El campeón defensor José de Jesús Rodríguez mejoró su actuación con una segunda ronda de 67 golpes, para un acumulado de 136 impactos (-6) y compartir la posición 11. En ese mismo grupo se encuentran los mexicanos Federico Gutiérrez y Alejandro González, quienes también registran 136 golpes.

Por su parte, José Cristóbal Islas se ubica empatado en el lugar 23 con 139 (-3), mientras que Eduardo Carrete comparte la posición 30 con 140 golpes (-2).

La ronda final del torneo que reparte puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), se disputará este sábado 14 de noviembre en el Club de Golf Valle Alto, donde se conocerá al campeón de la Copa Multimedios, uno de los torneos tradicionales del calendario de la Gira Profesional Mexicana.