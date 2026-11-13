Manchester United contrata a Mauricio Pochettino como entrenador: ¿De cuánto tiempo es su contrato y cuándo será su primer partido?

Mauricio Pochettino El entrenador argentino se une oficialmente al Manchester United. (EFE)

El entrenador argentino Mauricio Pochettino se une oficialmente al Manchester United. El director técnico regresa a Inglaterra tras su paso por la Selección de Estados Unidos. Tiene un duro camino por delante para rescatar a los Diablos Rojos

¿Cuándo se une Pochettino al Manchester United?

Tras días de especulación casi certera, este viernes tanto la selección estadounidense como el Manchester United han hecho oficial el traspaso de Mauricio Pochettino al club inglés. El equipo de Estados Unidos se quedará a cargo de Steve Cherundolo, mientras los directivos buscan un DT permanente.

En un comunicado oficial, Pochettino expresó agradecimiento a la selección a la cual dirigió desde 2024, en preparación para y durante el Mundial 2026. “La oportunidad de representar al escudo de Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Estamos tan agradecidos a los jugadores por su compromiso, a los fanáticos por su creencia y a la Federación por siempre apoyar al personal y crear oportunidades para dejar un impacto en la cultura de futbol en este país”, comentó el argentino. Igualmente reforzó su confianza en el talento que se puede encontrar entre los equipos de desarrollo de Estados Unidos y en el futuro del deporte en el país norteamericano.

Los últimos encuentros encabezando el cuadro de las barras y las estrellas serán el 14 y 17 de noviembre, en la ida y vuelta que tendrá Estados Unidos contra Haití como parte de la Concacaf Nations League. Llegará a Inglaterra el 18 de noviembre y su primer partido oficial con el Manchester United será el 22 de noviembre, cuando los Diablos Rojos enfrenten a Liverpool.

¿De cuánto tiempo es el contrato de Mauricio Pochettino con el Manchester United?

Pochettino firmó un contrato de dos años y medio con Old Trafford, por lo que jugará hasta mediados de 2029. Reemplazará a Michael Carrick, quien fungió como entrenador interino después de la partida de Rubén Amorim y tuvo uno de los peores inicios en la historia del club.

El argentino ha estado en pláticas de unirse al equipo desde 2016, pero el traspaso nunca se había concretado. “No hay muchas oportunidades que puedan ocurrirle a tu carrera del tamaño del Manchester United, por lo que cuando suceden, es difícil rechazarlas”, comentó Pochettino sobre finalmente ser parte del club.

Claro está que el tiempo que pase en el equipos está sujeto a los resultados. La tarea inminente del argentino será sacar al equipo de la zona de descenso y, si no terminar con un buena temporada, al menos quitarle al equipo y sus fanáticos el mal sabor de boca con que ha marcado lo que va de esta temporada. A partir de ahí, podrá reconstruir un equipo con el que entrar en la contención el próximo año y dar a la administración y los fanáticos los resultados que tan desesperadamente han necesitado durante la sucesión de entrenadores y resultados decepcionantes que han caracterizado los años desde la partida de Sir Alex Ferguson.