Rory McIlroy asume el liderato compartido el DP World Tour Championship

DP World Tour Championship. Rory McIlroy va que vuela para volver a ser campeón europeo en 2026. (DP World To)

Rory McIlroy no esperó más para asumir el liderato en el DP World Tour Championship, pero esta vez no está solo, el inglés Tyrrell Hatton le acompaña tras la segunda ronda del torneo que pone fin a la temporada del circuito europeo, en el que el norirlandés apretó aún más el acelerador hacia su octavo título de la ‘Race to Dubái’.

McIlroy se recuperó de un titubeo en los últimos nueve hoyos y embocó birdie en el hoyo 18 para firmar ronda de 70 golpes y con acumulado de -5 comparte el liderato con Hatton. Ambos sacan apenas un golpe de ventaja a Joost Luiten y a Kristoffer Reitan.

Eugenio Chacarra se rezaga un poco

Un poco rezagado se quedó el español Eugenio López Chacarra, líder de puntos hacia la ‘Race to Dubái’, quien tras su ronda de 71 golpes del viernes lleva -1 golpe en el acumulado a la mitad de la competencia.

El estadounidense Patrick Reed, el tercer aspirante realista al título, parece haber quedado fuera de la lucha tras una segunda ronda de 77 golpes que lo enviaron casi al fondo de la clasificación con +8 golpes.

La ronda del norirlandés por cinco birdies y tres bogeys en el campo de Jumeirah Golf Estates que ofreció un marco complicado al jugarse con una brisa fuerte, rough espeso y greens secos y resbaladizos.

McIlroy habla de lo difícil del campo

El número 2 del mundo recuperó la compostura para llegar al green en dos golpes en el último hoyo, y embocar un putt para birdie de 6 pies. “Una vez que empiezas a ponerte fuera de posición en este campo, con estas condiciones, se vuelve muy, muy difícil”, dijo McIlroy, quien reconoció que empezó a frustrarse con el campo Earth. “Creo que salvé un poco el día con ese birdie”.

Además de intentar ganar el torneo por quinta vez consecutiva, McIlroy busca superar a Eugenio Chacarra en la lista de puntos para asegurar el título anual del ‘Race to Dubai’, que corona al jugador número 1 del circuito europeo.

De triunfar McIlroy el domingo igualaría los ocho títulos en su carrera a los de Colin Montgomerie, quien ganó el premio cuando se llamaba la ‘orden de mérito’.

Jon Rahm repitió ronda de 71 golpes y con suma de -2 impactos comparte el octavo sitio de la clasificación con su connacional David Puig y el sudafricano Jayden Schaper.

Eugenio Chacarra, quien aún mantiene la esperanza de recuperarse, comparte el undécimo sitio del tablero a cuatro golpes de distancia de los dos líderes.

“Me gusta cómo le estoy pegando”, dijo Chacarra. “Me gustan mis opciones el fin de semana”.

Chacarra, novato en el circuito, supera a McIlroy en la clasificación del ‘Race to Dubai’ por casi 534 puntos. Pero esta semana hay 2.000 puntos para el ganador, 1.335 para el segundo lugar, 752 para el tercero.