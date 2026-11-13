Gaby López se mete en la pelea en el torneo The Annika

Penúltimo torneo del LPGA Tour en 2026. Gaby López comparte el sexto sitio luego de dos recorridos en el torneo The Anikka en Belleair, Florida. (Foto especia)

Con un segundo recorrido de 63 golpes, la mexicana Gaby López escaló hasta el sexto sitio compartido en el torneo The Annika y se mete a la lucha por el título en el penúltimo torneo de la temporada del LPGA Tour que se juega en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida.

López, número 13 del ranking mundial Rolex, busca cerrar la temporada con un buen resultado, así lo demostró este viernes con ronda de 63 golpes (-7), para que con un acumulado de -9 impactos se localice a solo tres de distancia de un trío de líderes.

En su ronda del viernes la golfista mexicana solo cometió un bogey en el hoyo 2, y antes de terminar la primera mitad ya sumaba cuatro birdies, para la segunda parte sumó 4 birdies más libre de bogeys.

López comparte el sexto sitio en la clasificación con la española Julia López y la sudcoreana Ina Yoon.

Mientras en la punta se localizan la española Carlota Ciganda, quien al igual que Gaby firmó ronda de 63, la estadounidense Lindy Duncan que hizo un 66 y la sudcoreana Hye-Jin Choi que entregó ronda de 66, todas llevan 128 (-12) en el acumulado.

Compartiendo en cuarto sitio están las japonesas Mao Saigo y Minami Katsu con un total de -10 golpes.

La estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, con rondas de 63 y 69 comparte la posición nueve con -8 golpes.