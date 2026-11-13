Jamaica vs México: alineación que perfila Rafa Márquez y pronóstico

Posible alineación de Rafa Márquez contra Jamaica. Rafa Márquez se perfila para su quinto encuentro al frente de la Selección Nacional, al igual que su primer partido oficial.

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica este sábado 14 de noviembre, en el Estadio Nacional de Kingston, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en lo que será el primer partido oficial de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor.

La Selección Nacional buscará comenzar con una victoria la defensa del campeonato conquistado en 2025, después de un inicio complicado bajo la dirección del exfutbolista mexicano, quien acumula dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro encuentros amistosos.

¿Cuál es la alineación que perfila Rafa Márquez para Jamaica vs México?

Rafael Márquez estaría preparando una formación 4-3-3 para enfrentar a Jamaica, la cual, de acuerdo al periodista Gibrán Araige, estaría conformada por nombres que formaron parte del cuadro titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, así como con la incorporación de elementos que estuvieron ausentes durante la primera convocatoria de Rafa debido a lesiones.

La posible alineación que se comenta de México ante Jamaica sería la siguiente:

Portero: Raúl Rangel.

Raúl Rangel. Defensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora.

Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora. Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Julián Quiñones.

Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Julián Quiñones. Formación: 4-3-3.

Esta alineación contará con la presencia de Rodrigo Huescas, quien regresa luego de una lesión que lo alejó de las canchas por más de un año. A su vez, los delanteros por las bandas serían los mismos a los elegidos por Javier Aguirre durante el Mundial 2026, siendo acompañados en punta por Santi Giménez, quien ahora ocupará el lugar que dejó Raúl, luego de lesionarse el pasado 16 de septiembre y someterse a cirugía en octubre posteriormente.

Análisis y pronóstico de Jamaica vs México

México llega al enfrentamiento con la necesidad de conseguir su primera victoria bajo la dirección de Rafael Márquez, después de empatar 2-2 frente a Colombia y 1-1 ante Perú, además de sufrir derrotas contra Estados Unidos por 3-0 y Chile por 2-0.

Ahora, México buscará aprovechar la presencia de la figura principal de la Copa Mundial 2026, Julián Quiñones e implementar movilidad por las bandas junto a Roberto Alvarado. La creación de juego también se verá amplificada por Gilberto Mora en el centro del campo, quien ya demostró en su primer partido con Rafa, que es capaz de hacer la diferencia en partidos cerrados, como lo hizo ante Colombia en el resultado 1-1.

Por su parte, Jamaica llega después de conseguir dos victorias, un empate y una derrota durante la fase de grupos de la Concacaf Nations League, resultados que le permitieron avanzar como segundo lugar del Grupo B. El conjunto dirigido por Rudolph Speid derrotó a Guatemala y El Salvador, mientras que frente a Honduras registró una derrota y un empate.

El conjunto caribeño también enfrenta problemas relacionados con las ausencias de futbolistas importantes. Entre las bajas reportadas se encuentra el guardameta André Blake.

México llegará como el claro favorito al partido ante Jamaica, sin embargo, a pesar de plantarse como un equipo fuerte, posterior al Mundial, la Selección Tricolor ha encontrado dificultades para encontrar ventajas y ritmo en su juego.

Una victoria o un empate son los resultados que debería conseguir el equipo nacional, pues la irregularidad del combinado mexicano puede encontrar alivio en nombres como Gil Mora o Julián Quiñones, ante una Selección de Jamaica que ha encontrado dificultades para mantener buenos resultados y que además, tendrá que lidiar con bajas claves en su once.

¿Cuándo y dónde ver Jamaica vs México en la Concacaf Nations League?

El partido entre Jamaica y México se disputará el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de Azteca 7 y Canal 5, además de contar con opciones de transmisión mediante TUDN, ViX y las plataformas digitales de TV Azteca.