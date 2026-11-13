Japón vs Brasil: Horario, canal, cómo y dónde ver el partido amistoso en vivo Durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, Brasil y Japón disputarán un partido amistoso internacional de la Fecha FIFA (@jfa_samuraiblue vía X y @rodrygogoes vía Instagram)

Después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones de Japón y Brasil se volverán a ver la caras en un partido amistoso internacional de la Fecha FIFA de noviembre.

Conoce los detalles previo al partido.

Horario, canal, cómo y dónde ver el partido

Japón vs. Brasil se llevará a cabo durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre a las 04:14 horas, hora del centro de México, en el Estadio Singapur.

En México, no existe un canal oficial que transmita el amistoso, pero puedes consultar los resultados en tiempo oficial en los canales oficiales de cada selección.

Dieciseisavos de final: último partido de ambas selecciones

Japón y Brasil se enfrentaron el la ronda 32 de la Copa Mundial 2026. El partido ocurrió el lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Brasil venció a Japón con un marcador 2-1, Nipón pegó primero con un gol de Kaishū Sano al 29′ que fue respondido con el ataque de Casemiro al 56′ por parte de Brasil.

El partido se pronosticaba a terminar en tiempo extra, no obstante, el brasileño Gabriel Martinelli anotó un gol en el último minuto del tiempo agregado en la segunda mitad, lo que terminó con la participación de Japón en el Mundial.

¿Cómo llega Japón y Brasil al amistoso?

Japón viene de un camino de victorias en sus últimos cuatro partido ante Uruguay, Venezuela, Ecuador y Nueva Zelanda. Mientras que Brasil con marcadores menor favorables con 2 victorias, 1 empate y una derrota.

Ambas selecciones comparten un total de 15 encuentros, divididos en amistosos, Copas del Mundo y Copa Confederaciones. Los brasileños llevan la ventaja con 12 victorias ante una sola de los japoneses, siendo las dos restantes empates.

Actualmente, Brasil se encuentra posiciona como la sexta mejor selección en la Clasificación FIFA, y Japón se encuentra en el lugar 17°.

Próximos partidos: Japón vs. Brasil Femenil

Igualmente, la Selección Femenil de Japón y Brasil disputarán dos partidos amistosos internacionalesa finales de noviembre y principios de noviembre para cerrar el año.

Sábado 29 de noviembre.

Sábado 5 de diciembre.

Los partidos se jugarán en Osaka y Okayama, territorio japonés.

Jugadoras como Geyse Ferreira, Priscila da Silva, Isa Haas, Aline Gomes, Mariza Nascimento, de la Liga MX Femenil fueron convocadas a la Selección de Brasil.