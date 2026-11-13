“No es necesario”: Rafa Márquez explica la ausencia de Henry Martín en el Tri

Rafa responde a los cuestionamientos sobre la ausencia de Henry Martín de la Selección. Rafael Márquez explicó que la presencia del delantero del América "no es necesaria" para su equipo, por lo que se tomó la decisión de no llamarlo. (Cuartoscuro)

Durante la rueda de prensa previo al partido entre México y Jamaica en Kingston, el Káiser, Rafael Márquez, fue cuestionado sobre la ausencia de Henry Martín de la lista de convocados a la Selección Nacional, pese a los números y el buen momento que pasa el delantero yucateco en Liga MX con el conjunto americanista.

Márquez se limitó a elogiar las cualidades de Henry para posteriormente reafirmar que lo que ofrece no es necesario para su selección, discurso similar al que utilizó en su momento para responder a la pregunta sobre la ausencia de Alexis Vega en su convocatoria de septiembre, quien ahora forma parte de la lista para enfrentar a Jamaica.

¿Qué dijo Rafael Márquez sobre la ausencia de Henry Martín de la lista de convocados?

Rafael Márquez aseguró que conoce las condiciones futbolísticas de Henry Martín y reveló que ha acudido a distintos encuentros del América para evaluar personalmente su rendimiento. Sin embargo, explicó que otros delanteros le ofrecen características que considera más adecuadas para su sistema de juego:

“Respeto mucho a Henry, lo conozco también muy bien, sé lo que me puede dar.

Tiene nivel, me da ciertas cosas que quizás otros me dan más.

Creemos que hoy no es necesario, por eso es que no decidimos traerlo”.

Además, también dejó la puerta abierta a que Henry pueda sumarse a futuras convocatorias, situación que ocurrió en su momento con Alexis Vega, a quien decidió no convocar, para luego terminar por llamarlo:

“Sin embargo sigue abierta la puerta por si algún día más adelante, si hay posibilidades, poder traer a Henry”.

Para finalizar, Rafael Márquez explicó brevemente que entre los criterios para elegir a los delanteros que formen parte de la selección, hace falta más que solo ver los números, pues el solo hecho de anotar goles no es un criterio suficiente para que se pueda sumar al tricolor:

“Hay que valorar un poco todo, no nada más los goles, hay que ver cómo mete sus goles, hay que ver qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de descargar jugadas, de poder generar mucho más. No es nada más el tema del gol”.

¿Cuáles son los números de Henry Martín en el Apertura 2026?

A pesar de no ser considerado por Rafael Márquez, Henry Martín atraviesa un destacado momento goleador con el América durante el Apertura 2026.

El delantero yucateco acumula 11 goles y tres asistencias en 14 partidos disputados, con un total de mil 109 minutos de actividad. Estas cifras lo posicionan en el segundo lugar de la tabla individual de goleo de la Liga MX, únicamente por detrás del venezolano Salomón Rondón, quien registra 16 anotaciones, y lo convierten en el máximo goleador mexicano del certamen.

Tiempo atrás, el 8 de noviembre, Henry Martín dio su opinión sobre su ausencia, comentando que cada entrenador, sobre todo el de la selección, tiene la autoridad de elegir a sus jugadores y que no consideraba como una injusticia no estar en la lista, aunque mencionó que sí le gustaría regresar al combinado mexicano.

“Cada entrenador, sobre todo el de la selección tiene la autoridad y la decisión de elegir a sus jugadores. Uno trabaja, no para estar en selección, uno trabaja para su club y la cereza del pastel es eso, ir a selección.

Si me toca en algún momento voy a estar feliz. A la selección, como dije anteriormente, imposible decirle que no porque es el orgullo, es la pasión, es por lo que todos estamos como deportistas".