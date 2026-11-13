El Buen Fin 2026: Decathlon tiene más de 200 modelos deportivos en oferta

Decathlon Decathlon sumará más de 200 modelos con la calidad de siempre al mejor precio del año. (Emmanuel Gutiérrez)

Decathlon saltará a la cancha este Buen Fin 2026 con un despliegue que busca impulsar un estilo de vida activo entre los mexicanos.

Del 13 al 17 de noviembre, la compañía ofrecerá hasta un 60% de descuento y esquemas de hasta 18 meses sin intereses.

El objetivo de la compañía es eliminar las barreras económicas para que cada persona pueda iniciar, mantener o mejorar su equipamiento deportivo con estándares globales de calidad.

¿Qué modelos tendrá en oferta Decathlon durante El Buen Fin 2026?

Para este periodo, Decathlon sumará más de 200 modelos con la calidad de siempre al mejor precio del año.

La selección abarca disciplinas de alta demanda en el país, como hiking y camping, ciclismo, fitness, deportes colectivos con énfasis en fútbol y actividades acuáticas.

Para las actividades al aire libre y el senderismo, destacan la casa de campaña Quechua para tres personas de armado en dos segundos y una versátil mochila de viaje de 40 L.

En el ámbito sobre ruedas, la propuesta integra la bicicleta de montaña de expedición Rockrider para rutas exigentes y el rodillo de entrenamiento Van Rysel para pedalear desde casa.

Para el fitness, destaca el golpeador de boxeo de instalación rápida o la Box Forma Física, que incluye todo lo esencial para trabajar el cardio, el fortalecimiento muscular y la movilidad en un equipo compacto.

En deportes colectivos y recreación, la marca impulsa la portería de fútbol Kipsta LLF 500 y la mesa de ping-pong de interior Kuikma.

La categoría acuática se complementa con trajes de baño de natación tipo short y el kayak inflable de travesía, idóneo para transportarlo fácilmente a cualquier destino.

Omnicanalidad y beneficios para la comunidad deportiva

La experiencia estará disponible a través de las 16 tiendas físicas que Decathlon tiene en México, así como en su sitio web, aplicación móvil y tienda oficial en Mercado Libre.

A la par, los clientes podrán acumular sus beneficios a través de “Mi Membresía Decathlon”, el programa gratuito que otorga puntos tanto por compras como por horas de actividad deportiva registradas.

La multinacional francesa busca dinamizar el deporte en México con descuentos de hasta el 60% y financiamiento de hasta 18 meses sin intereses.