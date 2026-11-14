Gaby López llega al Top 5 en el torneo The Annika

Torneo LPGA en Belleair, Florida. Gaby López aún se mantiene en la pelea por el título en el torneo The Annika. (Foto especial)

Gaby López estuvo peleando por el tercer sitio en la tercera ronda del torneo The Annika, pero un doble bogey en el hoyo 18 la llevó a firmar un score de 70 golpes, y con suma de 201 golpes (-9) comparte el quinto sitio.

La estadounidense Lindy Duncan, quien firmó una tercera ronda de 69 golpes, suma 197 golpes (-13) para mantenerse como líder en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida.

López, quien este sábado firmó su score más alto con 70 golpes, se localiza a cuatro impactos de Duncan, luego de firmar una tarjeta con cinco birdies, tres bogeys que hasta el hoyo 17 la tenían en el tercer sitio de la clasificación, pero un doble bogey al cierre de su recorrido la dejó en un empate al quinto stio.

La mexicana aún está en posibilidades de disputar el título, todo depende de cómo se le presente la última jornada del domingo en este penúltimo torneo de la temporada del LPGA Tour.

En el segundo sitio de la clasificación y a solo un golpe de distancia de la líder Duncan se encuentra la sudcoreana Hye-Jin-Choi, que firmó tarjeta de 70 golpes y suma -13 en el acumulado.

En el tercer lugar y cuarto sitio se encuentran la japonesa Yuki Yoshida con -11 golpes y la sudcoreana Ina Yoon con -10 impactos.