¡La peor versión de México en Jamaica!

Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 Jamaica vs Mexico. Jamaica celebra su triunfo 3-2 sobre México en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

La Selección Mexicana de Futbol tuvo que venir de atrás para salvarse de una vergonzosa goleada y terminar con un 3-2 a favor de su similar de Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf celebrado en el estadio Nacional de Fiyi en Kingston, Jamaica.

El vergonzoso resultado del Tricolor se resume en autogol de Jesús Gallardo al 27’, gol de Renaldo Cephas al 46’ y de un cobro efectivo de penal de Richard King. El gol de la honra del conjunto visitante fue de Gilberto Mora al 70′ y otro de penal que cobró Julián Quiñones al 81’.

Con este resultado Rafael Márquez, técnico del Tricolor sigue sin conocer la victoria al mando del equipo.

México estuvo 20 minutos atacando sin dejar a Jamaica poder hacer su juego; Santiago Giménez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y más, pero el arquero de los locales supo solucionar sobre la marcha.

Jamaica empezó a responder; varios errores de la zaga defensiva del Tri fueron los primeros caminos para los locales para tocar la puerta de Rangel, pero sin tener contundencia.

Desconcentración y el primer gol

Tala Rangel se tardó en el despeje del balón desde la meta, y ello, ante la presión, originó un tiro de equipo para Jamaica. En la jugada hubo otros errores, pues un error en la marca de la zaga mexicana terminó en autogol de Jesús Gallardo al minuto 27.

La acción derivó en reclamos entre los jugadores del Tricolor. Algunos le recriminaron al Tala Rangel por tardarse en despejar, mientras que el arquero hizo lo propio con Julián Quiñones porque no conectó el balón para rechazarlo antes de Gallardo. De cualquier manera, México se fue con el 1-0 al descanso.

En el complemento vino el balde de agua fría cuando apenas se jugaba el primer minuto cayó el 2-0 en contra de México con golazo de Renaldo Cephas.

Concacaf Liga de Naciones 2026-2027. Javon East (i) de Jamaica disputa un balón con el mexicano Gilberto Mora (d) durante los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf entre Jamaica y México. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Pero la loza para el Tricolor se hizo más pesada cuando un error de Gallardo al 58’ provocó un penal en contra de México para 3-0.

Luego tendría que venir la reacción tardía de los mexicanos y fue Gilberto Mora quien puso el primer gol de su equipo al 70 (primero con la selección), y eso permitió un poco de más movilidad del conjunto dirigido por Rafa Márquez y al 81 hubo penal para México que fue bien cobrado por Julián Quiñones para el segundo de México y el 3-2 en general

El segundo partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concafaf se jugará el martes 17 de noviembre en el estadio BBVA de Monterrey.

El torneo toma en cuenta el gol de visitante como criterio de desempate, por lo que el equipo de Rafa Márquez tendría que ganar al menos por un marcador de 1-0 o 2-1 en la vuelta para avanzar con un empate 3-3 o 4-4 en el global y también asegurar su participación en Copa Oro 2027.