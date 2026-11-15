España vs Inglaterra: ¿cuándo y a qué hora ver el partido de la Nations League?

La última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League tendrá uno de sus encuentros más reñidos este domingo, cuando las selecciones de España e Inglaterra se enfrenten.
Aunque ambos equipos están prácticamente clasificados a los cuartos de final, todavía tienen pendiente la disputa por el liderato de su sector.
La selección española llega como líder de su grupo con 15 puntos, luego de imponerse a Chequia por marcador de 2-0. Ahora, intentará cerrar la fase de grupos con otra victoria y reafirmar su dominio en la clasificación.
Del otro lado, Inglaterra también buscará quedarse con el primer puesto. El conjunto inglés suma 12 unidades y llega a este compromiso después de superar a Croacia por 2-1, por lo que intentará conseguir un resultado favorable en territorio español.
¿Cuándo se juega el España vs Inglaterra en la Nations League 2026?
El encuentro entre España e Inglaterra se disputará este domingo 15 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Ambas selecciones se enfrentarán en busca de cerrar la fase de grupos con una victoria y definir quién se queda con el primer lugar del sector.
¿A qué hora empieza el partido España vs Inglaterra?
El silbatazo inicial está programado para las 13:45 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán seguir este enfrentamiento durante la tarde del domingo, en un duelo que pondrá frente a frente a dos de las selecciones más destacadas del torneo.
¿Dónde ver EN VIVO el España vs Inglaterra en México?
Los aficionados que quieran seguir la transmisión en directo podrán hacerlo a través de la televisión de paga. El encuentro estará disponible por Sky Sports y en el canal 522 de izzi, donde se podrá disfrutar de este último compromiso de la fase de grupos.