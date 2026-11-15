Gaby López suma su quinto Top 10 del año

CONSISTENCIA La capitalina completó las cuatro rondas con un total de 269 golpes (-11), fruto de tarjetas de 68, 63, 70 y 68 impactos. (Foto: Archivo)

La golfista mexicana Gaby López concluyó su participación en The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican en la sexta posición en solitario, consolidando así su quinto Top 10 de la temporada 2026 de la LPGA. El certamen, disputado en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida, y con una bolsa de 3.25 millones de dólares, coronó a la estadounidense Lindy Duncan, quien conquistó su primer título en el circuito con un acumulado de 16 golpes bajo par (-16).

La capitalina completó las cuatro rondas con un total de 269 golpes (-11), fruto de tarjetas de 68, 63, 70 y 68 impactos. Tras brillar el viernes con una ronda de siete bajo par que la metió de lleno en la pelea por el liderato, López supo sobreponerse a un cierre complicado en la tercera jornada y firmó un domingo de dos bajo par —incluido un birdie final en el hoyo 18— para asegurar el sexto peldaño en solitario.

Un tablero exigente en Florida

Por delante de la mexicana finalizaron la surcoreana Hye-jin Choi en el segundo puesto (-14), la también surcoreana Hae-ran Ryu y la japonesa Yuri Yoshida empatadas en el tercer escalón (-13), así como la española Julia López Ramírez en el quinto sitio (-12).

Con su actuación en el campo par 70 de Florida, Gaby López superó en la clasificación final a figuras de la talla de la estadounidense Nelly Korda, quien concluyó séptima con -10, así como a la inglesa Charley Hull y la irlandesa Leona Maguire, ambas ubicadas en el puesto 17 con -4.

Rumbo al cierre de la temporada

Más allá de las cifras, el resultado llega en un momento clave del calendario competitivo: The ANNIKA funciona como la última parada antes del CME Group Tour Championship, la gran final de la gira reservada exclusivamente para las 60 mejores jugadoras de la Race to the CME Globe.

Con este Top 10 en Belleair, Gaby López reafirma su condición como la máxima referente del golf femenil mexicano hoy por hoy y llega con ritmo óptimo al desenlace de la campaña, donde buscará cerrar el año con protagonismo entre la élite mundial.