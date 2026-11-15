Los 49ers conquistan Arlington en feria de puntos y hunden a los Cowboys

CHRISTIAN MCCAFFREY. El corredor de los niners está intratable. (Foto cortesía @49ers.)

Con una exhibición ofensiva de 584 yardas totales, los San Francisco 49ers derrotaron 46-40 a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium, reafirmando su dominio sobre su histórico rival de la Conferencia Nacional. Más allá del espectáculo, conquistar la casa de los Vaqueros representa un golpe de autoridad que coloca a los gambusinos con marca de 8-1 en la cima de la NFL, mientras sume a Dallas (4-6) en una crisis que compromete sus aspiraciones de postemporada.

Explosividad en la segunda mitad

Tras una primera mitad equilibrada que cerró 17-16 a favor de la visita gracias a un pase de touchdown de 74 yardas de Brock Purdy para Christian McCaffrey, San Francisco tomó el control absoluto tras el descanso. Acarreos anotadores de Kaelon Black (25 yardas), Deebo Samuel Sr. (70 yardas) y el propio McCaffrey (16 yardas) parecían sentenciar el encuentro (38-19).

Dramático cierre de alarido

Sin embargo, Dak Prescott lideró una bravía reacción con envíos a las diagonales para George Pickens —quien sumó tres anotaciones en el duelo— y Ryan Flournoy. Con tres minutos en el reloj, Purdy y McCaffrey volvieron a conectarse en una escapada de 66 yardas, sumando la conversión de dos puntos para el 46-32. Aunque CeeDee Lamb descontó a 43 segundos del final, los 49ers aseguraron el ovoide para sellar su quinta victoria consecutiva sobre Dallas y llegar encendidos a su próximo compromiso en la Ciudad de México.