Arranque desastroso

FOCOS ROJOS. La derrota contra Jamaica fue una vergüenza. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Es innegable que el comienzo del proceso de Rafa Márquez con la Selección Nacional ha sido desastroso. Ni una sola victoria en cinco partidos y, más allá de los resultados, todavía no hemos visto señales que nos hagan ser positivos respecto al rumbo de este equipo. Hasta ahora, sólo queda mantener la fe en que uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país podrá hacer un buen trabajo con la selección en lo que representa su primer proyecto al frente de un equipo mayor, ya que su experiencia previa fue con el Barcelona B, que es más un equipo de formación.

Se habla mucho de la continuidad del proceso anterior porque Márquez estuvo junto al Vasco Aguirre hasta llegar al Mundial, y por eso también causa tanta confusión la enorme diferencia que existe con el equipo que hace apenas unos meses nos hizo ilusionarnos tanto. Ahora ocurre lo contrario: regresan las dudas y los sentimientos negativos.

Una derrota que encendió las alarmas

La derrota contra Jamaica fue una vergüenza. Más allá de que se logró maquillar el resultado en los minutos finales y de que estoy seguro de que México ganará sin problemas en Monterrey el próximo martes, en el Caribe la selección fue superada por un equipo con hasta nueve ausencias de titulares, con jugadores de divisiones menores y que fue realmente superior, sin discusión. Márquez puso a nueve de los titulares que enfrentaron a Inglaterra en el Mundial, y los otros dos también formaron parte del proceso. Entonces, ¿por qué el bajón tan marcado en el funcionamiento?

Sí, cambió el sistema y prácticamente jugó con una línea de tres, lo que provocó que el “Piojo” actuara más como carrilero que como extremo, con Reyes incorporándose como tercer central y, sobre todo, con Mora mucho más limitado al frente al desempeñarse como interior en lugar de enganche. Con todo y eso, Mora fue la diferencia y la razón de la reacción en el marcador.

Las dudas siguen presentes

Hubo un momento, durante siete minutos, en el que México necesitaba cuatro goles para avanzar. Sí, cuatro. Pero los dos tantos marcados como visitante, porque en Concacaf el gol de visitante sí es criterio de desempate, terminaron por darle un escenario más favorable para remontar la eliminatoria y clasificar a las semifinales de la Nations League.

Cualquier resultado que no sea una goleada el martes provocará que Márquez sea muy cuestionado hasta finales de marzo de 2027, cuando se dispute la siguiente Fecha FIFA. Serán cuatro larguísimos meses en los que su continuidad será tema de debate, así como el nivel de nuestro futbol. Pero, seamos sinceros, incluso si clasifica de manera contundente, vamos a seguir cuestionando y criticando a esta selección.

Los jugadores también deben responder

Hemos hablado más del técnico y poco de los jugadores, cuando son ellos quienes resuelven en la cancha y los verdaderamente importantes. El nivel de varios es suficiente para poner en duda su continuidad en la selección o, al menos, para quitarles la titularidad.

Este fin de semana, Gallardo fue uno de los más cuestionados. Un lateral izquierdo que parece acercarse al final de su ciclo en la selección debido a su edad, pero que en términos generales ha tenido un buen rendimiento. En la portería vuelven las dudas de los últimos años, porque, aunque no queramos verlo, el nivel de los arqueros mexicanos ha venido a menos en tiempos recientes.

La obligación de avanzar

Al frente no hay gol. Los delanteros no cumplen al grado de tener que convocar a alguien que apenas lleva dos meses y medio siendo observado. Y es que los que están no han funcionado. Sigue siendo Julián Quiñones, pese a una falla muy clara, el hombre más peligroso en ataque y, por supuesto, destaca también la capacidad de Mora, quien suele hacerse notar gracias a sus despliegues individuales.

Una vez más dudamos de la calidad de nuestros jugadores, pero la crítica hacia Rafa Márquez existe porque con este mismo material se había conseguido mucho más.

La continuidad de Rafa

México derrotará a Jamaica y avanzará a las semifinales de la Nations League, pero eso no es motivo de celebración, sino una obligación. Los verdaderos cuestionamientos hacia Márquez deberán llegar en marzo, cuando enfrente compromisos de mayor exigencia. Sin embargo, habrá mucho tiempo para analizar su corto proceso y no dudo que surgirán voces que pidan su salida, algo que, para mí, sería totalmente equivocado.

Rafa debe seguir pase lo que pase y contar con todo el respaldo del entorno nacional. Las dudas y las críticas también deben dirigirse hacia los jugadores y hacia el proceso de formación del talento mexicano, porque ahí es donde realmente se encuentra el problema.