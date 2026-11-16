México vs Jamaica. Alineación probable que mande Rafa Márquez al duelo contra Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. (MexSport)

Luego de perder por 3-2 en el partido de ida contra Jamaica en Kingston, Rafael Márquez y su selección buscarán encontrarse con su primera victoria, luego de haber disputado ya cinco juegos, en los que los resultados han sido tres derrotas y dos empates.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el “Káiser” adelantó que contempla modificaciones en su alineación para presentar un equipo más agresivo en el ataque, sin descuidar las labores defensivas.

¿Cuál es la posible alineación de Rafa Márquez para México vs Jamaica?

De acuerdo con información de la agencia EFE, Rafael Márquez contempla realizar modificaciones en defensa, mediocampo y ataque para el compromiso de vuelta ante Jamaica.

Entre las principales novedades se encuentra la posible incorporación de Rodrigo Huescas en la lateral derecha, Santiago Sandoval en el mediocampo y Armando “Hormiga” González como centrodelantero, quien ocuparía el lugar de Santiago Giménez.

Otras alternativas que contempla el cuerpo técnico son Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo, mientras que, por su parte, Gilberto Mora y Julián Quiñones, autores de los goles mexicanos en Kingston, se perfilan para formar parte del once inicial:

Portero: Raúl “Tala” Rangel.

Raúl “Tala” Rangel. Defensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval.

Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval. Delanteros: Roberto “Piojo” Alvarado, Armando “Hormiga” González y Julián Quiñones.

Roberto “Piojo” Alvarado, Armando “Hormiga” González y Julián Quiñones. Formación: 4-3-3.

Análisis y pronóstico de México vs Jamaica

La Selección Mexicana atraviesa un complicado momento bajo la dirección de Rafael Márquez, con tres derrotas consecutivas ante Estados Unidos (3-0), Chile (2-0) y Jamaica (3-2). Las desconexiones defensivas y la falta de contundencia y dificultad para enlazar jugadas han sido los principales problemas para los resultados tan negativos que ha ido cosechando el tricolor.

A pesar de eso, la selección demostró posibilidades para generar jugadas de gol y llegar al arco rival, sin embargo, no desde lo colectivo y más desde lo individual, donde los chispazos de Gilberto Mora y Julián Quiñones, entre otros, podrían resultar diferenciales para conseguir la épica en suelo nacional.

Jamaica llegará a Monterrey con la ventaja en el marcador global, después de aprovechar los errores defensivos mexicanos durante el partido de ida con anotaciones de Renaldo Cephas y Richard King y un autogol de Jesús Gallardo.

Se espera que el equipo dirigido por Rudolph Speid priorice el orden defensivo, reduzca los espacios en el mediocampo y aproveche la velocidad de sus atacantes mediante contragolpes. Además, el conjunto jamaicano podría aprovechar la necesidad de México de adelantar sus líneas para generar oportunidades ante una defensa que ha mostrado dificultades durante sus últimos compromisos internacionales.

En caso de que México vaya al frente a buscar el resultado y termine por generar una ventaja, será más fácil mantener el ímpetu y terminar con un buen resultado. Por el contrario, como se ha ido demostrando a lo largo de los cinco juegos bajo el mando de Rafa Márquez, México no ha sido capaz de ir arriba en el marcador ni tampoco ha sido capaz de remontar en caso de estar abajo. Por ello, el tricolor necesitará anotar primero para mejorar las probabilidades de pasar de ronda.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver México vs Jamaica en la Nations League?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League entre México y Jamaica se disputará este martes 17 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

El encuentro podrá seguirse en vivo por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, así como mediante TUDN, ViX, Claro Sports y las plataformas digitales de Azteca Deportes.