WWE RAW. Camino a Survivor Series: War Games, WWE prepara duelos que determinarán ventajas en el duelo de equipos dentro de la celda en War Games y Raquel Rodríguez defenderá su campeonato intercontinental ante Iyo Sky. (@WWE/X)

A menos de dos semanas del próximo evento Survivor Series: War Games, The Bloodline y The 946 protagonizarán un nuevo capítulo de su rivalidad, con un combate que determinará cuál de las dos facciones tendrá la ventaja numérica dentro de la celda de los Juegos de Guerra.

Por otra parte, Raquel Rodríguez expondrá el Campeonato Intercontinental Femenino ante Iyo Sky, mientras que John Cena regresará a la marca roja para anunciar nuevos participantes del John Cena Classic, evento especial que reunirá a figuras consolidadas y jóvenes talentos de la lucha libre.

Cartelera de WWE RAW 16 de noviembre

La WWE confirmó dos combates y un segmento especial para la edición de Monday Night RAW de este lunes.

Raquel Rodríguez vs. IYO SKY

Raquel Rodríguez defenderá el Campeonato Intercontinental Femenino ante IYO SKY, quien consiguió una oportunidad titular después de derrotar a la campeona y Roxanne Perez en un combate por parejas junto a Becky Lynch durante la edición de RAW del pasado 9 de noviembre.

La luchadora japonesa buscará conquistar el cinturón y asestar un golpe a The Judgment Day, agrupación que también deberá defender el Campeonato Mundial Femenino de Liv Morgan ante Becky Lynch en Survivor Series.

The Usos vs. Carmelo Hayes y Cruz Montana

Jimmy y Jey Uso enfrentarán a Carmelo Hayes y Cruz Montana, integrantes de The 946, en un combate que determinará cuál de las dos facciones tendrá la ventaja numérica durante WarGames.

El equipo ganador obtendrá el derecho de incorporar primero a su siguiente integrante durante el combate en la doble jaula de acero, una ventaja estratégica que podría resultar determinante en el enfrentamiento entre ambas agrupaciones.

Roman Reigns, Jacob Fatu, Solo Sikoa y The Usos conformarán el equipo de The Bloodline, mientras que Royce Keys, Bronco Nima, Lucien Price, Carmelo Hayes y Cruz Montana representarán a The 946 en Survivor Series.

John Cena regresa a WWE RAW para anunciar nuevos participantes de su torneo

John Cena realizará una nueva aparición en la programación de WWE como parte de los preparativos para el John Cena Classic, evento especial en el que el excampeón mundial busca reunir a estrellas del elenco principal y talentos emergentes.

Hasta el momento, Cena ha extendido invitaciones a Cody Rhodes, Zilla Fatu, Charlotte Flair, la agrupación Fatal Influence y la campeona femenina de NXT, Kelani Jordan.

¿A qué hora y dónde ver WWE RAW en vivo este 16 de noviembre?

La edición de WWE Monday Night RAW de este lunes comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Netflix.