México vs Jamaica. Los resultados que necesita México para avanzar en la Nations League, luego del resultado desfavorable en tierras jamaiquinas. (MexSport)

Luego del tropiezo de la Selección Mexicana ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, existe una segunda oportunidad de enmendar el mal resultado ante Jamaica por 3-2 en Kingston.

Ahora, el conjunto de Rafael Márquez buscará hacer valer la localía en tierras regias desde el Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León y darle vuelta al resultado cuesta arriba que dejó el partido ante Jamaica, donde el combinado nacional no logró generar conexiones significativas para llegar al área rival.

¿Qué necesita México para avanzar a semifinales de la Nations League?

En caso de que exista un empate en el marcador global durante los cuartos de final, avanzará la selección que haya conseguido más anotaciones como visitante.

Gracias a los dos goles conseguidos en Kingston, México necesita ganar por 1-0 o 2-1 para avanzar a las semifinales mediante el criterio del gol de visitante, mientras que cualquier victoria por dos o más anotaciones de diferencia le otorgará la clasificación directa al superar a Jamaica en el marcador global.

Es decir que, si México gana por 4-3, 5-4 o cualquier otro marcador de un gol de diferencia en el que Jamaica consiga tres o más anotaciones, el conjunto caribeño avanzará a semifinales gracias al criterio del gol de visitante.

En caso de que el Tricolor consiga una victoria por 3-2, ambas selecciones tendrán que disputar tiempos extra y, de mantenerse el empate, definirán su clasificación mediante una tanda de penales. Cualquier empate o derrota significará la eliminación de la Selección Mexicana de la Concacaf Nations League.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver México vs Jamaica en la Nations League?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League entre México y Jamaica se disputará este martes 17 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León.

El encuentro podrá seguirse en vivo por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, así como mediante ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.