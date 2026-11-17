¿A qué hora juega México hoy? Horario y dónde ver a la Selección Mexicana vs Jamaica México enfrentará a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf

Este martes 17 de noviembre, México recibirá a Jamaica en casa para jugar los cuartos de final de la Concacaf Champions League.

Rafa Márquez sigue en busca de su primer victoria al frente de la Selección Mexicana.

Horario y dónde ver el partido México vs. Jamaica

La vuelta se jugará en Estadio BBVA, siendo en debut de la selección mayor en el inmueble. El partido dará inicio a las 20:30 horas y estará disponible en:

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7

y Televisión por cable: TUDN y Claro Sports

y Plataforma de streaming: ViX y Amazon Prime Video

Posible alineación de la Selección Mexicana

Tras la derrota contra Jamaica, México podría salir al campo con este once inicial.

Portería

Raúl Rangel

Defensa

Rodrigo Huescas

Mateo Chávez

César Montes

Johan Vásquez

Mediocampo

Erik Lira

Gilberto Mora

Obed Vargas

Delantera

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Armando González

Ida: resultados Jamaica vs. México, 14 de noviembre

El Tri perdió en el partido de ida ante Jamaica, con un marcador 3-2, a pesar de tener un mayor dominio, se desarrolló del siguiente modo.

1-0 | 27′ con autogol del defensa mexicano Jesús Gallando

2-0 | 46′ con gol de centrocampista Renaldo Cephas

3-0 | 63′ con penal del defensa Richard King

3-1 | 70′ con gol del mediocampista Gilberto Mora

3-2 | 81′ con penal del atacante Julián Quiñones

¿Qué necesita México para llegar a semifinales?

Para que México pase a semifinales de la Concacaf Champions League, necesitan evitar que Jamaica concrete goles en este partido y anotar mínimo 1 gol. En caso de que Jamaica realice 1 gol, deberán hacer 2 anotaciones.

Con un empate, Jamaica avanzaría a semifinales por goles de visita en el BBVA.

Si México gana por diferencia de 1 gol, se agregará tiempo extra, y si esta persiste se jugará una tanda de penales.