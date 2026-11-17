Este martes 17 de noviembre, México recibirá a Jamaica en casa para jugar los cuartos de final de la Concacaf Champions League.
Rafa Márquez sigue en busca de su primer victoria al frente de la Selección Mexicana.
Horario y dónde ver el partido México vs. Jamaica
La vuelta se jugará en Estadio BBVA, siendo en debut de la selección mayor en el inmueble. El partido dará inicio a las 20:30 horas y estará disponible en:
- Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7
- Televisión por cable: TUDN y Claro Sports
- Plataforma de streaming: ViX y Amazon Prime Video
Posible alineación de la Selección Mexicana
Tras la derrota contra Jamaica, México podría salir al campo con este once inicial.
Portería
- Raúl Rangel
Defensa
- Rodrigo Huescas
- Mateo Chávez
- César Montes
- Johan Vásquez
Mediocampo
- Erik Lira
- Gilberto Mora
- Obed Vargas
Delantera
- Roberto Alvarado
- Julián Quiñones
- Armando González
Ida: resultados Jamaica vs. México, 14 de noviembre
El Tri perdió en el partido de ida ante Jamaica, con un marcador 3-2, a pesar de tener un mayor dominio, se desarrolló del siguiente modo.
1-0 | 27′ con autogol del defensa mexicano Jesús Gallando
2-0 | 46′ con gol de centrocampista Renaldo Cephas
3-0 | 63′ con penal del defensa Richard King
3-1 | 70′ con gol del mediocampista Gilberto Mora
3-2 | 81′ con penal del atacante Julián Quiñones
¿Qué necesita México para llegar a semifinales?
Para que México pase a semifinales de la Concacaf Champions League, necesitan evitar que Jamaica concrete goles en este partido y anotar mínimo 1 gol. En caso de que Jamaica realice 1 gol, deberán hacer 2 anotaciones.
Con un empate, Jamaica avanzaría a semifinales por goles de visita en el BBVA.
Si México gana por diferencia de 1 gol, se agregará tiempo extra, y si esta persiste se jugará una tanda de penales.