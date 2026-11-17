Dinamarca vs Noruega La última vez que estas selecciones se enfrentaron fue en septiembre. (Selección de Noruega/EFE)

La selección de Dinamarca recibe a la de Noruega este 17 de noviembre como parte la UEFA Nations League. Conoce todo sobre el partido.

Dinamarca vs Noruega: ¿Cuál es el historial entre ambas selecciones?

Continúan los partidos de la UEFA Nations League con la jornada 6 del grupo A. Hoy se jugarán ocho partidos en el mismo horario, y uno de ellos será una clásica rivalidad nórdica: Dinamarca vs Noruega.

Históricamente, de trece encuentros entre ambas selecciones, Dinamarca ha dominado con 8 victorias. Noruega sólo ha conquistado 3 partidos y 2 quedaron en empate.

Sin embargo, de manera reciente los vikingos han llevado la delantera, ganando el último partido 3-2 contra sus vecinos del sur en septiembre. De igual manera, mientras que Noruega y su talento estrella Erling Haaland llegaron al Mundial 2026 (en el que fueron eliminados en cuartos de finales por el tercer lugar Inglaterra), Dinamarca quedó fuera del torneo tras perder el repechaje europeo contra la República Checa.

Pero no hay que descartar que el cuadro de Dinamarca llega con buen ánimo después de derrotar 4-1 a Portugal, además de que tendrán la ventaja de estar en casa.

Dinamarca vs Noruega: ¿A qué hora es y dónde ver en México?

Puede sintonizar el enfrentamiento entre los países nórdicos a través de SKY Sports a las 13:45 horas de este martes.